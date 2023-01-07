Зеленский ввел санкции против Киркорова, Петросяна, Якубовича и Басты
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 119 человек, большинство из которых являются российскими деятелями культуры. Это следует из указа украинского лидера.
Тем самым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 января.
В частности, под санкции попали следующие артисты:
- Дмитрий Билан;
- Ирина Аллегрова;
- Филипп Киркоров;
- Виктория Дайнеко;
- Полина Гагарина;
- Василий Вакуленко (рэпер Баста);
- Родион Газманов;
- Анита Цой;
- Анна Семенович;
- Юлия Савичева;
- Михаил Шуфутинский;
- Лолита Милявская;
- Сергей Лазарев;
- Лариса Долина;
- Евгений Петросян;
- Валерий Кипелов;
- Игорь Бутман.
Украинские санкции предусматривают блокировку как личных активов, так и тех активов, которыми фигуранты списка могли воспользоваться через третьих лиц.
Также ограничения ввели против режиссера Никиты Михалкова, главреда телеканала RT Маргариты Симоньян, гендиректора «России сегодня» Дмитрия Киселева. В список попал укораинский гражданин, футбольный тренер Анатолий Тимощук (работает в "Зените"), а также политолог Александр Дугин.
Кроме того, в санкционный список включены актеры Виктор и Александр Добронравовы, Максим Аверин, Михаил Галустян, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Харатьян и ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович.
Прошлый пакет санкций в отношении видных россиян Зеленский вводил 20 октября — тогда ограничения были введены против патриарха Кирилла, предпринимателей Романа Абрамовича и Елены Батуриной, а также главы Башкирии Радия Хабирова и его советника Радика Юльякшина (также известен как Элвин Грей).