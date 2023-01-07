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Зеленский ввел санкции против Киркорова, Петросяна, Якубовича и Басты

Зеленский ввел санкции против 119 человек, среди них Киркоров, Петросян, Долина и Баста
Зеленский ввел персональные санкции против 119 человек, преимущественно это российские деятели культуры: актеры, певцы музыканты и телеведущие. Среди них Никита Михалков, Дима Билан, Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 119 человек, большинство из которых являются российскими деятелями культуры. Это следует из указа украинского лидера.

Тем самым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 января.

В частности, под санкции попали следующие артисты: 

  • Дмитрий Билан;
  • Ирина Аллегрова;
  • Филипп Киркоров;
  • Виктория Дайнеко;
  • Полина Гагарина;
  • Василий Вакуленко (рэпер Баста);
  • Родион Газманов;
  • Анита Цой;
  • Анна Семенович;
  • Юлия Савичева;
  • Михаил Шуфутинский;
  • Лолита Милявская;
  • Сергей Лазарев;
  • Лариса Долина;
  • Евгений Петросян;
  • Валерий Кипелов;
  • Игорь Бутман. 

Украинские санкции предусматривают блокировку как личных активов, так и тех активов, которыми фигуранты списка могли воспользоваться через третьих лиц.

Также ограничения ввели против режиссера Никиты Михалкова, главреда телеканала RT Маргариты Симоньян, гендиректора «России сегодня» Дмитрия Киселева. В список попал укораинский гражданин, футбольный тренер Анатолий Тимощук (работает в "Зените"), а также политолог Александр Дугин.

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Кроме того, в санкционный список включены актеры Виктор и Александр Добронравовы, Максим Аверин, Михаил Галустян, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Харатьян и ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович.

Прошлый пакет санкций в отношении видных россиян Зеленский вводил 20 октября — тогда ограничения были введены против патриарха Кирилла, предпринимателей Романа Абрамовича и Елены Батуриной, а также главы Башкирии Радия Хабирова и его советника Радика Юльякшина (также известен как Элвин Грей).

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санкции Украина Владимир Зеленский культура

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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