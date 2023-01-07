Зеленский ввел санкции против 119 человек, среди них Киркоров, Петросян, Долина и Баста

Зеленский ввел санкции против Киркорова, Петросяна, Якубовича и Басты

Зеленский ввел персональные санкции против 119 человек, преимущественно это российские деятели культуры: актеры, певцы музыканты и телеведущие. Среди них Никита Михалков, Дима Билан, Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 119 человек, большинство из которых являются российскими деятелями культуры. Это следует из указа украинского лидера.

Тем самым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 января.

В частности, под санкции попали следующие артисты:

Дмитрий Билан;

Ирина Аллегрова;

Филипп Киркоров;

Виктория Дайнеко;

Полина Гагарина;

Василий Вакуленко (рэпер Баста);

Родион Газманов;

Анита Цой;

Анна Семенович;

Юлия Савичева;

Михаил Шуфутинский;

Лолита Милявская;

Сергей Лазарев;

Лариса Долина;

Евгений Петросян;

Валерий Кипелов;

Игорь Бутман.

Украинские санкции предусматривают блокировку как личных активов, так и тех активов, которыми фигуранты списка могли воспользоваться через третьих лиц.

Также ограничения ввели против режиссера Никиты Михалкова, главреда телеканала RT Маргариты Симоньян, гендиректора «России сегодня» Дмитрия Киселева. В список попал укораинский гражданин, футбольный тренер Анатолий Тимощук (работает в "Зените"), а также политолог Александр Дугин.

Кроме того, в санкционный список включены актеры Виктор и Александр Добронравовы, Максим Аверин, Михаил Галустян, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Харатьян и ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович.

Прошлый пакет санкций в отношении видных россиян Зеленский вводил 20 октября — тогда ограничения были введены против патриарха Кирилла, предпринимателей Романа Абрамовича и Елены Батуриной, а также главы Башкирии Радия Хабирова и его советника Радика Юльякшина (также известен как Элвин Грей).