Муж блогера Лерчек объяснил наличие 10 паспортов и 8 кг золота

Артем Чекалин и его супруга Валерия (Лерчек) (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Найденные в доме блогера Валерии Чекалиной (Лерчек/Lerchek) десять паспортов принадлежат пяти членам семьи и это загранпаспорта, объяснил ее муж Артем Чекалин на своей станице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«У нас пять членов семьи, у каждого по два загранпаспорта, это десять паспортов», — сказал он.

Блогер также объяснил наличие в их доме 8 кг золота. «Это в ВТБ банке мне заморозили деньги и вместо долларов отдали золотом», — объяснил Чекалин.

7 марта управление Следственного комитета по Москве завело дело против Валерии и ее супруга по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица). По местам их проживания прошли «неотложные обыски». Чекалины будут находиться под подпиской о невыезде.

Телеграм-канал Mash писал, что в ходе обысков были найдены 8 кг золота стоимостью по курсу ЦБ почти 36 млн руб. и десять российских паспортов.

У Чекалиной в Instagram (принадлежит запрещенной в России и признанной экстремистской компании Meta) свыше 10 млн подписчиков. Она в том числе занимается проведением марафонов похудения.