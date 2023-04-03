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Общество ,  
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Михаил Галустян получил армянский паспорт

Михаил Галустян сообщил, что получил армянский паспорт «честным и правильным путем»
Шоумен рассказал, что получил гражданство «честным и правильным путем». Галустян входит в руководящий состав «Юнармии». Прошлым летом Минобороны опубликовало его поздравление военным летчикам со словами «работайте, братья!»
Михаил Галустян
Михаил Галустян (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Российский шоумен Михаил Галустян стал гражданином Армении, сообщает портал NEWS.am.

«Справедливость восторжествовала, я наконец-таки получил гражданство Армении. Я шел самым честным и правильным путем, подал честно документы, и вот наконец-то получил», — рассказал 43-летний Галустян на презентации проекта элитного жилого комплекса Parajanov Club House в Ереване.

Михаил Галустян (настоящее имя — Ншан) родился в Сочи, происходит из семьи армян. Галустян в начале 2000-х участвовал в КВН в команде «Утомленные солнцем». С 2006 года работал в проектах телеканала ТНТ. В скетчкоме «Наша Russia», который выходил в эфир с 2006 по 2016 год, сыграл шесть ролей. В 2016 году на ТНТ выходил сериал «Бородач», главную роль в котором исполнил Галустян. На телеканале СТС вел юмористическое шоу «Русские не смеются» вместе с Сергеем Светлаковым.

Галустян входил в инициативную группу в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году, а также вступил в движение Putin Team.

Также Галустян является президентом Федерации военно-тактических игр, он входит в руководящий состав движения «Юнармия».

В августе 2022 года Минобороны России выложило его видеопоздравление военным летчикам. «Работайте, братья! Вообще гордимся вами!» — говорил артист на этом видео.

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Галустян находится под санкциями Украины и Канады.

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Елена Чернышова
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