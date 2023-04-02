Курский губернатор Старовойт: семь человек получили ранения при обстреле Николаево-Дарьино

Курский губернатор сообщил о ранении семерых человек при обстреле села

Фото: Google Maps

В Суджанском районе Курской области село Николаево-Дарьино попало под минометный обстрел со стороны украинских вооруженных сил, в результате ранения получили семь местных жителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

Он пояснил, что все пострадавшие — члены нескольких семей. В момент обстрела они занимались уборкой на местном кладбище.

«Среди них трое детей и девушка-подросток с осколочными ранениями легкой и средней тяжести. Одна из женщин, по предварительной информации, получила тяжелые ранения», — написал губернатор.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь, в Суджу срочно вылетела бригада санитарной авиации с челюстно-лицевым и детским хирургами, уточнил Старовойт. Пострадавших планируют эвакуировать.

Ущерб в селе получили заборы, фасады и окна четырех частных домовладений.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов на их территории. В Курской области под удар попадали села Гордеевка, Дроновка и само Николаево-Дарьино. Накануне дважды за день под обстрел попало село Искра.

В феврале Старовойт установил в Курской области бессрочный «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Кроме того, с октября в регионе действует средний уровень реагирования.