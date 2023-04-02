Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 84,11 (+0,35) Инвестиции, 31 мар, 16:54 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 77,32 (+0,24) Инвестиции, 31 мар, 16:54
Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе в Петербурге Общество, 19:05
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 19:01
В Петербурге произошел взрыв в кафе Общество, 18:57
Курский губернатор сообщил о ранении семерых человек при обстреле села Политика, 18:40
Гладков сообщил об обстреле ВСУ села в Белгородской области Политика, 18:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:31
Гол Чалова с пенальти принес ЦСКА третью победу в РПЛ подряд Спорт, 18:31
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Bloomberg сообщил о превращении Дубая в «песочницу для сверхбогатых» Общество, 18:26
Карим Бензема сделал хет-трик за семь минут в чемпионате Испании Спорт, 18:25
Как упростить рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 18:16
Конгрессмен США заявил об «эпической катастрофе» на Украине Политика, 18:16
Россия сократит добычу нефти до конца года Бизнес, 17:53
Польша заявила о готовности больше участвовать в ядерном сдерживании Политика, 17:48
Тренер объяснил отказ уходить из «Химок» желанием «довести дело до конца» Спорт, 17:38
Военная операция на Украине ,  
0 

Курский губернатор сообщил о ранении семерых человек при обстреле села

Курский губернатор Старовойт: семь человек получили ранения при обстреле Николаево-Дарьино
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В Суджанском районе Курской области село Николаево-Дарьино попало под минометный обстрел со стороны украинских вооруженных сил, в результате ранения получили семь местных жителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

Он пояснил, что все пострадавшие — члены нескольких семей. В момент обстрела они занимались уборкой на местном кладбище.

«Среди них трое детей и девушка-подросток с осколочными ранениями легкой и средней тяжести. Одна из женщин, по предварительной информации, получила тяжелые ранения», — написал губернатор.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь, в Суджу срочно вылетела бригада санитарной авиации с челюстно-лицевым и детским хирургами, уточнил Старовойт. Пострадавших планируют эвакуировать.

Ущерб в селе получили заборы, фасады и окна четырех частных домовладений.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов на их территории. В Курской области под удар попадали села Гордеевка, Дроновка и само Николаево-Дарьино. Накануне дважды за день под обстрел попало село Искра.

Читайте на РБК Pro
Какие компании и отрасли могут резко вырасти за счет нейросетей
Жонглируем ценами: как компании получить фору в конкурентной борьбе
Спрос на золото достиг рекорда. Что будет с акциями российских добытчиков
Как падение цен на газ скажется на мировой экономике

В феврале Старовойт установил в Курской области бессрочный «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Кроме того, с октября в регионе действует средний уровень реагирования.

Курский губернатор сообщил о ранении семерых человек при обстреле села
Курский губернатор сообщил о ранении семерых человек при обстреле села

Теги
Курская область обстрел ВСУ Роман Старовойт минометный обстрел
Материалы по теме
Гладков сообщил об обстреле ВСУ села в Белгородской области
Политика
Рогов сообщил о пострадавшей в результате обстрела Мелитополя
Политика
Курский губернатор сообщил о втором за день обстреле села
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter