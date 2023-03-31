Село в Курской области осталось без света из-за обстрела

В Курской области из-за обстрела со стороны Украины без света осталось село Гордеевка в Кореневском районе, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.

По его словам, энергетики уже приступили к устранению последствий обстрела.

Также ВСУ дважды обстреляли Глушковский район. «Из двух ударов по поселку Краснооктябрьский один закончился прямым попаданием в частный гараж. Он полностью уничтожен огнем», — написал губернатор. Без света остался расположенный рядом частный дом. Еще пять прилетов зафиксировали в окрестностях поселка Тёткино.

С начала военной операции Курская, Белгородская области и другие граничащие с Украиной российские регионы регулярно подвергаются обстрелам. В них действует средний уровень реагирования и бессрочный высокий уровень террористической опасности.

И Гордеевка, и Тёткино не раз попадали под обстрелы со стороны Украины. Так, об обстреле Гордеевки Старовойт сообщал 24 и 23 марта, Тёткино — 2 марта и 27 февраля. Краснооктябрьский обстреливали 19 и 18 марта.

25 марта под обстрел попало пограничное село Николаево-Дарьино в Суджанском районе. Повреждения получил коровник, трое телят, которые в этот момент были внутри коровника, погибли.