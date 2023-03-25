Курский губернатор сообщил об обстреле села

Пограничное село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области попало под обстрел, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Среди жителей пострадавших нет, но в результате обстрела повреждения получили два коровника. Трое телят, к сожалению, погибли», — написал он.

Накануне, 24 марта, Старовойт сообщал об обстреле двух сел — Плёхово и Гордеевки. Пострадавших в них не было, однако было нарушено электроснабжение.

С начала военной операции Курская, Белгородская области и другие граничащие с Украиной российские регионы регулярно подвергаются обстрелам, в них действует средний уровень реагирования, а также бессрочный высокий уровень террористической опасности.