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Курский губернатор сообщил об обстреле села

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Николаево-Дарьино

Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram

Пограничное село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области попало под обстрел, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Среди жителей пострадавших нет, но в результате обстрела повреждения получили два коровника. Трое телят, к сожалению, погибли», — написал он.

Накануне, 24 марта, Старовойт сообщал об обстреле двух сел — Плёхово и Гордеевки. Пострадавших в них не было, однако было нарушено электроснабжение.

С начала военной операции Курская, Белгородская области и другие граничащие с Украиной российские регионы регулярно подвергаются обстрелам, в них действует средний уровень реагирования, а также бессрочный высокий уровень террористической опасности.

Курский губернатор сообщил об обстреле села
Курский губернатор сообщил об обстреле села

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