Гладков сообщил об обстреле ВСУ села в Белгородской области

В Валуйском городском округе Белгородской области под обстрел попало село Новопетровка, по предварительным данным, погибло 15 голов крупнорогатого скота. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Среди мирных жителей пострадавших нет. Есть разрушения. В результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибло 15 голов крупнорогатого скота, выбиты окна и повреждена кровля на территории сельхозпредприятия», — написал он.

Кроме того, повреждения получили пять частных домовладений и два автомобиля, уточнил губернатор.

Село Новопетровка находится в 1 км от российско-украинской границы. Валуйский городской округ, где оно расположено, граничит с Харьковской областью Украины.

В Белгородской области действуют бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.