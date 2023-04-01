Курский губернатор сообщил о втором за день обстреле села
Курский губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село Искра
Село Искра в Хомутовском районе Курской области подверглось обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
По его словам, зафиксировано «более 20 прилетов». Пострадавших и разрушений нет.
«Но из-за обстрела нарушено энергоснабжение 3 приграничных населенных пунктов: кроме Искры — села Клевень, а также деревни Богословка. Ремонтные бригады приступают к ликвидации повреждений», — добавил глава региона.
Ранее в субботу, 1 апреля, Старовойт сообщил, что ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника в селе Дроновка. Целью стала крыша местного Дома культуры. Никто не пострадал, осколки незначительно повредили окна и фасады расположенных рядом зданий фельдшерско-акушерского пункта.