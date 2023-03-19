Экс-глава ЕК назвал нереалистичным скорое вступление Киева в Евросоюз

Жан-Клод Юнкер заявил, что его расстраивают «неосторожные заявления политиков», обещающих скорое вступление Украины в Евросоюз. В то же время он уверен, что в долгосрочной перспективе Киев присоединится к блоку

Жан-Клод Юнкер (Фото: Zheng Huansong / XinHua / Global Look Press)

Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в подкасте газеты Luxemburger Wort, что не верит в скорое присоединение Украины к Евросоюзу, и предостерег от «нереалистичных надежд» на это.

По словам Юнкера, Киев нуждается в перспективе вступления в блок, однако экс-глава ЕК «очень расстроен неосторожностью многих политиков, в том числе западных, которые обещают Украине быстрое присоединение» (цитата по Die Welt).

По мнению Юнкера, нельзя «просто так» и по каким-то политическим причинам принимать в Евросоюз страну, где уже более года идут боевые действия, из-за чего она «не может полностью раскрыть свою волю к реформам». Однако, уверен он, в долгосрочной перспективе Украина войдет в состав ЕС.

Говоря о вооруженном конфликте России и Украины, Юнкер сказал, что он обеспокоен действиями Москвы, но ранее всегда стремился к диалогу к ней. Он по-прежнему считает, что страны ЕС должны поддерживать контакты с Россией и «подавать сигналы о готовности к переговорам». В то же время, подчеркнул Юнкер, «продиктованный мир» на Украине неприемлем.

Жан-Клод Юнкер возглавлял Еврокомиссию с 2014 года, его полномочия истекли в октябре 2019-го. Его преемником стала первая женщина на этом посту — бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. С 1995 по 2013 год Юнкер был премьер-министром Люксембурга.

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном принятии Украины в блок в конце февраля 2022 года, вскоре после того, как Россия начала военную операцию в этой стране. Летом Киев получил статус кандидата в члены ЕС, стране также выдвинули ряд условий, в числе которых — судебная реформа и борьба с коррупцией. В начале февраля Зеленский говорил, что на тот момент страна выполнила 72% обязательств, взятых в рамках соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

При этом многие европейские политики, например французский президент Эмманюэль Макрон, говорили, что Украине понадобится много времени для присоединения к объединению.

В Кремле получение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС назвали «внутренними европейскими делами».