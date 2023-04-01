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Полиция применила водометы на вновь вспыхнувших протестах в Израиле
Полиция применила водометы на заблокировавших главное шоссе Израиля протестующих
Протестующие против судебной реформы в Израиле перекрыли главное шоссе страны Аялон, полиция применила против них водометы. По данным организаторов, на улицы по всей стране вышли порядка 450 тыс. человек
В Израиле вновь проходят акции протеста против судебной реформы нового правительства: по данным организаторов митингов, на улицы вышли порядка 450 тыс. человек, более половины из них (230 тыс.) - в Тель-Авиве, передает The Times of Israel.
Протестующие второй раз за день заблокировали главное шоссе страны Аялон в Тель-Авиве, полиция применила против них водометы.
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