Правительство выдаст ₽86,5 млрд 10 регионам на развитие электротранспорта

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Правительство выделит 86,5 млрд руб. десяти регионам в 2023–2025 годах на развитие электротранспорта и благоустройство территорий, прилегающих к трамвайным путям. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Часть средств пойдет на обеспечение освещением тех районов, где востребован электротранспорт, уточняют в пресс-службе. Деньги направят в Курскую, Волгоградскую, Липецкую, Нижегородскую, Ростовскую, Саратовскую и Ярославскую области, а также в Краснодарский, Красноярский и Пермский края. Там требуется обновить «значительную часть» транспортной инфраструктуры, пояснили в правительстве.

Также средства направят на реконструкцию 620 км трамвайных путей и обустройство прилегающих к ним территорий. Их используют для закупки 646 трамваев, 284 электробусов и 124 зарядных станций.

Правительство ведет работу по комплексному реформированию городского электрического транспорта с лета 2021 года. В декабре того же года Мишустин подписал постановление, которым дал регионам право получать на это бюджетные кредиты.

В октябре председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев призвал запустить федеральную целевую программу для развития городского наземного электрического транспорта уже в 2023 году. Ее стоимость он оценил как минимум в 500 млрд руб. Он призвал выделять средства на покупку новых трамваев и троллейбусов для регионов из федерального бюджета как минимум до 2030 года и сделать субсидии безвозвратными.

Глава Минтранса Виталий Савельев поддержал эту инициативу, однако предупредил, что финансировать программу смогут исходя из возможностей федерального бюджета. Бюджет на 2023–2025 годы был утвержден с дефицитом. В 2023 году он должен составить 2,93 трлн руб., или 2% ВВП.

В феврале РБК сообщил о новой программе по замене трамваев и троллейбусов, со ссылкой на проект дорожной карты по ее разработке. В нем говорилось, что эту программу правительство утвердит в сентябре.