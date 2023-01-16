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Мэрия запустила сервис оценки транспортной доступности новостроек Москвы

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

На портале uznai.mos.ru и сайте «Циана» в тестовом режиме заработал сервис оценки транспортной доступности жилых комплексов «Узнай про ЖК». Для его разработки использовались данные департамента транспорта Москвы и навигационной компании 2ГИС.

«Нам важно, чтобы застройщики активнее включались в работу по обеспечению доступности новых жилых кварталов. Со своей стороны столичный Транспортный комплекс и другие департаменты правительства Москвы делают все возможное, чтобы как можно быстрее внедрять новые маршруты городского транспорта, а также дорожную инфраструктуру. Наш сервис «Узнай про ЖК» позволит оценить, какие застройщики смогли создать комфортные условия для своих жильцов. Рассчитываем, что рейтинг будет мотивировать компании получать более высокие баллы и обеспечивать удобной инфраструктурой новые дома», — сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Так, сервис «Узнай про ЖК» поможет москвичам купить квартиру, чтобы экономить время в дороге, узнав реальную транспортную доступность новостроек.

Она складывается из двух показателей. Первый оценивает географическую доступность дома. По нему можно понять, насколько хорошо рядом с ЖК развита транспортная инфраструктура: загруженность улиц, наличие парковочных мест, отдаленность от станций метро, остановок, велопарковок и сервисов велопроката. Здесь же оценивается доступность социальных объектов — детских садов, школ и больниц.

Второй показатель оценивает, насколько удачно спроектирована инфраструктура внутри самого ЖК. Предусмотрен ли безопасный двор без машин, есть ли рядом пешеходные дорожки и достаточно ли их для комфортной прогулки, есть ли парковочное пространство, удобно ли выходить из комплекса пешком, есть ли места для хранения велосипедов, станций зарядки электромобилей и т.д.

Сейчас представленный на сайте рейтинга каталог содержит данные о 260 новых ЖК. Вошедшие в каталог жилые комплексы оценивались более чем по 35 параметрам, каждому из которых присвоен «вес» в зависимости от степени значимости критерия. Так, удаленность дома от метро имеет максимальное значение в расчете рейтинга, поскольку метрополитен сегодня — это самый востребованный вид общественного транспорта, который ежедневно перевозит уже более 7 млн человек.

Сервис «Узнай про ЖК» будет развиваться: увеличится количество оцененных объектов, можно будет увидеть оценку транспортной доступности отдельного дома внутри большого ЖК. Также появятся новые функции. Например, пользователи смогут указать наиболее часто посещаемые места, а система подскажет, от каких ЖК добираться до них будет удобнее всего.

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