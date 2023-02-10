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Минтранс предложил осенью утвердить новую программу по замене трамваев

Правительство разработает новую программу по замене электротранспорта к осени 2023 года
Минтранс предложил правительству к осени утвердить программу по замене общественного электротранспорта, которую ранее оценивали в более ₽500 млрд. Имеющиеся трамваи и троллейбусы пройдут «национальную инвентаризацию»
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Новая программа по замене трамваев и троллейбусов в России должна быть утверждена на уровне правительства в сентябре 2023 года. Об этом говорится в проекте «дорожной карты» по ее разработке, который первый замглавы Минтранса Андрей Костюк разослал 25 января в ведомства и профильные организации. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердил один из адресатов.

Проект «дорожной карты» уже согласован в Минприроды, сообщил РБК представитель этого ведомства. «Мы всегда поддерживаем обновление общественного транспорта на экологический, включая электрический», — сказал он.

Костюк попросил и другие профильные ведомства согласовать «дорожную карту» в кратчайший срок. Утвердить ее должен вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий национальный проект «Безопасные качественные дороги». Предполагается, что новая программа будет реализовываться в рамках этого нацпроекта. РБК направил запросы представителю Хуснуллина и в пресс-службу Минтранса.

В рамках «дорожной карты» планируется 10 ключевых мероприятий, среди них: «национальная инвентаризация» имущества перевозчиков и владельцев троллейбусов, трамваев и инфраструктуры для них, разработка механизмов финансирования программы.

Необходимость новой программы развития городского наземного электрического транспорта до 2030 года обсуждалась на парламентских слушаниях в Госдуме в октябре 2022 года. Тогда председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев оценил ее стоимость в сумму не менее 500 млрд руб., предложив запустить проект уже в 2023 году. По его мнению, деньги на покупку нового электротранспорта должны направляться из федерального бюджета и быть безвозвратными. Министр транспорта Виталий Савельев, который присутствовал на слушаниях, согласился, что такая программа нужна, но предупредил, что она будет финансироваться исходя из возможностей федерального бюджета.

За счет новой программы в парк электротранспорта должны ежегодно поступать не менее 500 троллейбусов и 200 трамваев, а реконструкция или капитальный ремонт троллейбусных и трамвайных линий должны затронуть 600 и 200 км соответственно, считают в Госдуме. Благодаря этим мерам состояние имеющейся инфраструктуры городского общественного транспорта достигнет нормативного состояния, также появятся новые маршруты троллейбусов и трамваев.

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В 2021 году троллейбусы использовались в 78 городах России, трамваи — в 59. По данным Международной ассоциации предприятий городского электротранспорта и Первой компании транспортной инфраструктуры, в начале 2022 года в эксплуатации находились 6060 троллейбусов и 6223 трамвайных вагона. Из них 85% троллейбусов и 59% трамваев нужно заменить к 2030 году, иначе они устареют.

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Артём Кореняко Артём Кореняко
трамвай троллейбус городской транспорт общественный транспорт госпрограмма
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