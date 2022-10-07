Власти обсудят новую программу по замене электротранспорта на ₽500 млрд

Для обновления трамваев и троллейбусов в регионах нужно ₽500 млрд, заявили в Госдуме. Разработку новой программы поддержал Минтранс. Но госпроекты развития электротранспорта уже существуют, а бюджет на 2023-2025 годы дефицитен

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Для развития городского наземного электрического транспорта в регионах уже в 2023 году надо запустить новую федеральную целевую программу объемом не менее 500 млрд руб. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев в ходе парламентских слушаний в четверг, 6 октября. По его мнению, деньги на покупку новых трамваев и троллейбусов для регионов, должны направляться из федерального бюджета как минимум до 2030 года и быть безвозвратными.

Министр транспорта Виталий Савельев, который присутствовал на совещании, согласился, что такая программа нужна, но предупредил, что она может финансироваться исходя из возможностей федерального бюджета. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, модель финансирования общественного электротранспорта в регионах надо учесть в проекте федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Но бюджет на следующие три года будет дефицитным, говорил премьер Михаил Мишустин 20 сентября.

Правительство ведет работу по комплексному реформированию городского электрического транспорта с лета 2021 года. В декабре прошлого года Мишустин подписал постановление, в рамках которого регионы смогут получить на это бюджетные кредиты. Тогда же наблюдательный совет ВЭБа утвердил программу поддержки таких проектов, которую курирует вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Представители Григоренко и ВЭБа не комментируют инициативу по созданию новой госпрограммы. В крупнейшей лизинговой компании ГТЛК (принадлежит Минтрансу) поддерживают ее разработку. Новая госпрограмма увяжет возможности производителей техники и потребности регионов, сообщили РБК в пресс-службе ГТЛК. РБК направил запрос в пресс-службу Минфина.

Сколько тратят на обновление трамваев и троллейбусов

Общая стоимость действующей правительственной программы модернизации городского электротранспорта составляет 392 млрд руб., одобренный объем участия со стороны ВЭБа — 247 млрд руб., сообщил РБК представитель госкорпорации. Кредитный комитет ВЭБа одобрил финансирование проектов по модернизации городского транспорта в девяти городах общей стоимостью 192 млрд руб. Всего в программе участвуют 11 городов: Курск, Красноярск, Пермь, Ростов-на-Дону, Южно-Сахалинск, Саратов, Липецк, Нижний Новгород, Волгоград, Краснодар, Ярославль.

ВЭБ направит средства на реконструкцию и строительство трамвайных путей (619 км), модернизацию трамвайных депо и приобретение нового транспорта (818 трамваев, 105 электробусов). Источники финансирования, включая средства Фонда национального благосостояния, кредит ВЭБа по субсидируемой ставке, федеральная субсидия на финансирование капитальных затрат позволят реализовать проекты с минимальной долговой нагрузкой на областные бюджеты, утверждает его представитель. С 2010 года ГТЛК поставила трамваи (72 штуки) и троллейбусы (585) в 12 регионов, добавляет ее представитель. За это время суммарные инвестиции достигли 13 млрд руб., включая 5,7 млрд из бюджета.

Но обновление подвижного состава и ремонт инфраструктуры городского электротранспорта происходят в рамках нескольких независимых и никак не скоординированных между собой федеральных программ и одной программы правительства Москвы, отмечают эксперты Strategy Partners.

Национальные проекты, инфраструктурные бюджетные кредиты, резервный фонд правительства, различные программы ВЭБа и т. д. — эти инструменты достаточно успешны, особенно в последнее время, но их недостаточно, объясняет партнер Strategy Partners Александр Постников. По словам Москвичева, депутаты получают сотни писем с просьбой «спасти» городской электротранспорт в Астрахани (закрылось троллейбусное движение), Белгороде, Орле и других городах. «По существующим программам покупаются троллейбусы и трамваи — эти программы важны. Но они настолько малы, что мы с вами за 50 лет не сможем обновить подвижной состав», — заметил Москвичев. За развитие общественного транспорта в городах должны нести ответственность федеральные власти (сейчас это не входит в полномочия Минтранса), а не только муниципалитеты, считает депутат.

Сколько денег надо на обновление электротранспорта

В 2021 году трамваи использовались в 59 городах России, троллейбусы — в 78. По данным Международной ассоциации предприятий городского электротранспорта и Первой компании транспортной инфраструктуры, в начале 2022 года в эксплуатации находились 6223 трамвайных вагона и 6060 троллейбусов. Из них 59% трамваев и 85% троллейбусов нужно будет заменить к 2030 году, иначе они устареют. По расчетам Strategy Partners, для поддержания парка на текущем уровне до 2030 года необходимо около 3250 трамваев и 4550 троллейбусов на общую сумму около 370 млрд руб. «Но это позволит обновлять парк только в рамках жизненного цикла. При восстановительном подходе обновления парка эта цифра вырастет в 1,6-1,8 раз, то есть до 590-660 млрд руб.», — говорит Постников. По его словам, на инфраструктуру (к примеру, депо) надо еще около 500 млрд. Также потребуются средства для замены узлов и агрегатов подвижного состава, так как после начала военной спецоперации на Украине иностранные поставщики комплектующих отказались работать с Россией. «То есть мы выйдем за 1 трлн. руб. Поэтому понадобится дополнительное финансирование», — говорит эксперт.

Но директор технологической практики консалтинговой фирмы Kept (создана на базе подразделения KPMG в России) Сергей Вихарев сомневается, что сейчас у государства есть такие средства. «Это деньги, сопоставимые с бюджетами высокоскоростных железнодорожных линий в России. На ВСМ Москва-Казань предполагали потратить 0,75-1,5 трлн руб.», — напоминает эксперт. Темпы обновления трамвайно-троллейбусного парка зависят не от появления еще одной госпрограммы, а от объемов финансирования, замечает научный руководитель института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.