В Крыму назвали срок «переломного момента» в конфликте на Украине

Спикер парламента Крыма Константинов: переломный момент на Украине наступит в этом году

Владимир Константинов (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Переломный момент в конфликте на Украине может наступить в текущем году, заявил «РИА Новости» спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

«Переломный момент будет в этом году. Ситуация сейчас развивается в сторону завершения конфликта», — сказал он. Парламентарий добавил, что конфликт не завершится быстро, однако не исключил разрешения ситуации к осени.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Ее целями он назвал освобождение Донбасса, денацификацию и демилитаризацию Украины, а также получение гарантий самой Россией.

Сроки спецоперации, по словам президента, напрямую зависят от интенсивности боевых действий. Военные действуют так, как считают нужным, и подгонять их — неправильно, подчеркивал глава государства.

В Кремле в свою очередь заявляли, что конфликт на территории Украины может закончиться в любой момент. Однако для этого необходимо желание украинского руководства, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Чтобы начать переговоры с Москвой, Киев должен быть готов обсуждать уже заявленные ею требования, отмечал он.

Украина настаивает на восстановлении территориальной целостности и возмещении убытков в качестве условия для переговоров с Москвой. Глава государства Владимир Зеленский не исключал, что конфликт завершится уже в 2023 году.

Российский МИД считает условия Киева нереалистичными. Цели российской спецоперации могут быть достигнуты и дипломатическим путем, что подразумевает «прекращение поставок на Украину западных вооружений и наемников, завершение боевых действий, возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, признание новых территориальных реалий», а также демилитаризацию и «денацификацию» Украины, говорила официальный представитель ведомства Мария Захарова.