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МИД назвал условия для дипломатического завершения конфликта на Украине

МИД России: прекращение поставок оружия Киеву — необходимый шаг для завершения конфликта
Вид на здание МИД РФ
Вид на здание МИД РФ (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

МИД отреагировал на китайские предложения по дипломатическому разрешению конфликта на Украине и заявил, что «Россия открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем». Комментарий официального представителя министерства Марии Захаровой размещен на сайте МИДа.

«Мы высоко ценим искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами. Разделяем соображения Пекина. Привержены принципам соблюдения Устава ООН, норм международного права, в том числе гуманитарного, неделимости безопасности, согласно которому безопасность одной страны не должна укрепляться в ущерб безопасности другой», — заявила Захарова.

По ее словам, именно этими соображениями были продиктованы предложения России по гарантиям безопасности, выдвинутые конце 2021 года. Она подчеркнула, что Москва готова к достижению целей спецоперации политико-дипломатическим путем, который подразумевает «прекращение поставок на Украину западных вооружений и наемников, завершение боевых действий, возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, признание новых территориальных реалий», а также «демилитаризацию и денацификацию» Украины.

«Гражданам Украины, включая русскоязычное население и представителей нацменьшинств, должны быть гарантированы все неотъемлемые права, в том числе право говорить и учиться на родном языке. Следует отменить все незаконные ограничительные меры и отозвать политизированные иски в международных судебных инстанциях», — указала Захарова.

Китай представил свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля — в годовщину начала конфликта. Он включает в себя 12 пунктов, среди которых прекращение военных действий, возобновление мирных переговоров и прекращение односторонних санкций.

В ЕС и НАТО усомнились в возможности реализации инициативы, а в Киеве план назвали сочли неприемлемым. «То есть [Китай] хочет, чтобы мы уже садились за стол переговоров и о чем-то договаривались. <...> Это неприемлемая позиция», — указал глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, напомнил о мирном плане президента Украины Владимира Зеленского, который тот представил на саммите G20 в Индонезии. В числе условий он назвал вывод войск и прекращение боевых действий, восстановление территориальной целостности Украины, фиксацию окончания конфликта и др.

Российская сторона исключала принятие предложенного Зеленским плана, как и любого другого, в котором не был бы учтен суверенитет Москвы над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями. «Никакой план, который не учитывает эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть «мирным», — настаивал представитель российского президента Дмитрий Песков.

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