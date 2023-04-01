Китай выступил против размещения ядерного оружия странами за границей

Государства, которые обладают ядерным оружием, не должны размещать его за границей, а если это произошло, то это оружие следует вывести оттуда, заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности организации. Его слова приводятся на сайте китайского постпредства в ООН.

«Китай <...> выступает за окончательное полное запрещение и полное уничтожение ядерного оружия, призывает к отмене соглашения о «совместном использовании ядерного оружия» и выступает за то, чтобы все государства, обладающие ядерным оружием, не размещали ядерное оружие за рубежом и вывели ядерное оружие, размещенное за рубежом», — сказал Шуан.

Кроме того, Пекин, как добавил зампостпреда, призывает все государства, обладающие ядерным оружием, «эффективно снижать риск ядерной войны» и избегать любых вооруженных конфликтов между государствами, обладающими ядерным оружием.

Размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия 25 марта анонсировал президент Владимир Путин. Он рассказал, что к 1 июля Москва завершит в республике постройку хранилища для тактического ядерного оружия. Однако, подчеркнул президент, под контроль властям Белоруссии его передавать не будут. 31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность, помимо тактического, принять и стратегическое ядерное оружие, включая межконтинентальные баллистические ракеты.

Евросоюз пригрозил России новыми санкциями за «безответственную эскалацию», а в НАТО при этом не увидели изменений в российском ядерном потенциале. МИД Германии назвал решение Москвы «попыткой запугивания».

В Кремле заявили, что реакция западных государств не повлияет на это решение.