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Небензя объяснил решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии

Постпред при ООН Небензя: заявления Запада о поражении России требуют ответных действий
Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Заявления Запада о стремлении нанести России «стратегическое поражение» требуют от Москвы ответных действий, в том числе в военной сфере, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза организации по поводу размещения в Белоруссии российского ядерного оружия. Текст его выступления опубликован на сайте постпредства России при ООН.

«На фоне открыто декларируемого НАТО стремления нанести России «стратегическое поражение» очевидно, что такие действия требуют от нас принятия всех необходимых ответных шагов, в том числе в военной сфере, для обеспечения безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Именно в этом направлении идут озвученные президентом России [Владимиром Путиным] меры», — сказал Небензя. Постпред добавил, что, по разным оценкам, в Европе в рамках сотрудничества стран НАТО уже «может быть размещено около 100–150 американских тактических ядерных бомб».

25 марта Путин сообщил, что Россия 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Он подчеркнул, что оружие Минску Москва не передаст, но разместит свое на территории республики. По словам Путина, одним из поводов для этого стали планы Великобритании передать Украине снаряды с обедненным ураном.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал размещение ядерного оружия в Белоруссии угрозой для Европы и заявил о готовности Брюсселя ввести санкции. В НАТО сказали, что продолжат следить за ситуацией, однако пока не видят изменений в ядерной позиции Москвы.

Путин в прошлом году заявлял, что Россия никому не угрожает ядерным оружием. «Но все должны знать, что у нас есть и что мы будем применять, если потребуется для защиты нашего суверенитета», — говорил президент.

В Европе и США не раз звучали заявления о необходимости «стратегического поражения» России в конфликте на Украине. В частности, об этом говорил президент США Джо Байден. В то же время Вашингтон и его союзники не собираются вступать в конфликт, если сами не будут атакованы, подчеркивал он.

В Москве считают, что западные государства стали сторонами конфликта, поставляя оружие Украине. Однако эти поставки не изменят исхода боевых действий, говорили в Кремле.

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Василий Небензя ООН ядерное оружие
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