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Рейтинг Райффайзенбанка попал под наблюдение из-за планов уйти из России

«Эксперт РА» взял под наблюдение рейтинг Райффайзенбанка на фоне планов ухода из России
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» установило статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу Райффайзенбанка после заявлений о возможном уходе с российского рынка материнской компании — австрийского Raiffeisen Bank International (RBI).

Решение принято в связи с объявлением «о стремлении к продаже АО «Райффайзенбанк» или к его деконсолидации из материнской банковской группы». «Агентство находится в процессе анализа влияния наблюдаемых изменений на деятельность банка», — говорится в заявлении.

Статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Пока же рейтинг банка остается на уровне ruAAA (максимальный уровень кредитоспособности/финансовой надежности, по мнению агентства) со стабильным прогнозом.

Raiffeisen Bank — наиболее важный западный банк в России, на него приходится около четверти всех переводов в евро в страну, отмечает Reuters. По данным Financial Times, через российский Райффайзенбанк проходит 40–50% от всех платежей между Россией и остальным миром. Из системно значимых банков под санкциями сейчас не находятся только он и «ЮниКредит» (дочерний банк итальянского UniCredit).

За прошлый год чистая прибыль банка в России выросла более чем в четыре раза — с €474 млн годом ранее до €2 млрд. Прибыль всей группы после уплаты налогов по итогам 2022 года составила €3,8 млрд. Таким образом, российский бизнес принес Raiffeisen Bank International (RBI) больше половины чистой прибыли.

В марте источники Reuters сообщили, что Европейский центробанк нарастил давление на Raiffeisen Bank, требуя его ухода с российского рынка. По словам собеседников агентства, регулятор ЕС не потребовал немедленного сворачивания бизнеса, но попросил предоставить план по уходу.

Австрийские чиновники назвали действия ЕЦБ вмешательством, а в самом банке сказали, что изучают возможность «тщательно контролируемого выхода» среди прочих вариантов. Глава Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль 30 марта заявил, что организация находится в беспрецедентной ситуации, потому что российские активы могут быть проданы или выведены из состава группы RBI, а деловая активность компании в России будет снижена. Отмечалось, что в российском подразделении работают более 9 тыс. человек, компания понимает свою ответственность за них.

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На Украине в конце марта Raiffeisen Bank внесли в список «спонсоров войны» из-за продолжения работы в России и предоставления российским военным выгодных условий кредитования.

Теги
Райффайзенбанк Raiffeisenbank «Эксперт РА» кредитный рейтинг
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