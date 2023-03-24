Raiffeisen заявил о поиске вариантов для «дочки» после требований ЕЦБ

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Raiffeisen Bank International (RBI) продолжает изучать различные варианты будущего своей российской «дочки» после сообщений о требованиях Европейского центрального банка покинуть Россию. Об этом банк сообщил «РИА Новости».

«RBI изучает все стратегические варианты будущего «Райффайзенбанка Россия», вплоть до тщательно продуманного выхода из банка», — сообщили в банке. В организации добавили, что этот процесс осложнен в том числе ограничениями, введенными Россией.

О том, что европейский банковский регулятор оказывает давление на Raiffeisen, сообщал со ссылкой на источники Reuters.

По данным агентства, давление началось после визита в Вену высокопоставленного американского чиновника, занимающегося санкциями. Он выразил обеспокоенность по поводу бизнеса компании в России. И хотя ЕЦБ не требует от Raiffeisen покинуть российский рынок немедленно, ему нужен план действий по свертыванию бизнеса, рассказали два источника Reuters. Один из них сказал, что план может включать продажу или закрытие российской «дочки».

В январе чиновники США, занимающиеся санкциями, начали расследование в отношении RBI и его российского бизнеса. Тогда банк сообщил Reuters, что получил запрос от Управления по контролю за иностранными активами Минфина США с просьбой «разъяснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной».

Raiffeisen Bank International — крупнейший австрийский банк. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг говорил, что компания сама должна решить вопрос о своем уходе из России. Он уточнил, что «до сих пор банк действовал разумно, выжидая, как ситуация будет развиваться дальше, пока будут рассмотрены все сценарии».

2022 год оказался самым прибыльным для RBI из-за российского рынка. Чистая прибыль Райффайзенбанка выросла более чем в четыре раза, до €2 млрд, против €474 млн в 2021 году. Прибыль всей группы после уплаты налогов по итогам 2022 года составила €3,8 млрд. Таким образом, российский бизнес принес RBI более половины чистой прибыли (54%).