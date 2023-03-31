Минобороны Сирии заявило о ракетном ударе Израиля по Дамаску

Израиль обстрелял столичную провинцию Дамаск в Сирии, средства противовоздушной обороны сбили некоторые ракеты. Об этом сообщило Минобороны страны в своем Facebook (принадлежит компании Meta — она признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Сегодня в 00.17 (время совпадает с мск. — РБК) израильский противник совершил воздушную агрессию залпом ракет с оккупированных Голанских высот, нанеся удары по одному из мест в провинции Дамаск», — заявили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что средства ПВО отреагировали на ракеты и сбили часть из них. В результате атаки со стороны Израиля был нанесен «некоторый материальный ущерб», в Минобороны не уточнили, какой.

Ранее телеканал Al-Ikhbariyah Syria сообщал о работе средств ПВО в небе над Дамаском, были слышны взрывы.

В последние месяцы Израиль наносит удары по аэропортам и авиабазам Сирии. Это должно помешать Ирану наращивать использование воздушных линий поставок для доставки оружия союзникам в Сирии и Ливане. Израильские военные обычно не комментируют удары. Как писала The Times of Israel, руководство Израиля призналось в совершении сотен боевых вылетов против поддерживаемых Ираном группировок, которые пытаются закрепиться в Сирии.

7 марта Минобороны России сообщило об ударе Израиля по аэропорту в сирийском Алеппо с использованием четырех истребителей. Он не принимает грузы из-за повреждения радиолокатора и взлетно-посадочной полосы.

В середине февраля четыре боевых самолета Израиля так же ударили по Дамаску и его окрестностям. В результате атаки погибли пять человек, еще 15 пострадали.