Сирия обвинила Израиль в ракетном ударе по Дамаску
Пять человек погибли и еще 15 пострадали в результате авиаудара по Дамаску и его окрестностям, сообщает сирийское государственное агентство Sana. По словам источника в сфере обороны, за ракетной атакой стоит Израиль.
Как пишет агентство, средства ПВО Сирии сбили большинство ракет, однако без жертв не обошлось. Среди погибших есть военный, а среди пострадавших — мирные жители. В городе разрушены несколько домов.
Reuters пишет, что ракета поразила дом в районе Кафр-Суса; также в результате атаки пострадали несколько зданий в густонаселенном районе недалеко от площади в центре Дамаска.
Израильские военные отказались от комментариев.
Как отмечает Reuters, в последние месяцы Израиль усилил удары по аэропортам и авиабазам Сирии. Это должно помешать Ирану наращивать использование воздушных линий поставок для доставки оружия союзникам в Сирии и Ливане. Как правило, израильские военные не комментируют удары, но признались в совершении сотен боевых вылетов против поддерживаемых Ираном группировок, которые пытаются закрепиться в Сирии, пишет Times of Israel.
В результате одной из предыдущих атак в начале января погибли два сирийских военнослужащих, а аэропорту Дамаска был нанесен ущерб, заявили в Минобороны Сирии.