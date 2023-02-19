Сирия обвинила Израиль в ракетном ударе по Дамаску

В Сирии заявили о пяти погибших в результате ракетного удара Израиля по Дамаску

В городе разрушено несколько зданий, погибли пять человек, еще 15 пострадали. Военные Израиля не комментировали атаку

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Пять человек погибли и еще 15 пострадали в результате авиаудара по Дамаску и его окрестностям, сообщает сирийское государственное агентство Sana. По словам источника в сфере обороны, за ракетной атакой стоит Израиль.

Как пишет агентство, средства ПВО Сирии сбили большинство ракет, однако без жертв не обошлось. Среди погибших есть военный, а среди пострадавших — мирные жители. В городе разрушены несколько домов.

Reuters пишет, что ракета поразила дом в районе Кафр-Суса; также в результате атаки пострадали несколько зданий в густонаселенном районе недалеко от площади в центре Дамаска.

Израильские военные отказались от комментариев.

Как отмечает Reuters, в последние месяцы Израиль усилил удары по аэропортам и авиабазам Сирии. Это должно помешать Ирану наращивать использование воздушных линий поставок для доставки оружия союзникам в Сирии и Ливане. Как правило, израильские военные не комментируют удары, но признались в совершении сотен боевых вылетов против поддерживаемых Ираном группировок, которые пытаются закрепиться в Сирии, пишет Times of Israel.

В результате одной из предыдущих атак в начале января погибли два сирийских военнослужащих, а аэропорту Дамаска был нанесен ущерб, заявили в Минобороны Сирии.