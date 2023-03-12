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SANA сообщило о ракетных ударах Израиля по провинции Хама в Сирии
SANA: Израиль нанес ракетные удары по провинциям Хама и Тартус в Сирии
Вооруженные силы Израиля нанесли ракетные удары по провинциям Хама и Тартус в Сирии. Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на военные источники.
Атака произошла около 7:15 утра. Сирийским системам ПВО удалось сбить некоторые из ракет. В результате атаки три солдата сирийской армии получили ранения.
Удары были нанесены по провинциям Хама и Тартус. В Тартусе находится российская военно-морская база.
Утром 7 марта израильские войска нанесли ракетный авиаудар по международному аэропорту Эн-Найраб в Алеппо на севере Сирии. Удар был нанесен четырьмя тактическими истребителями F-16. В результате авиаудара были повреждены радиолокатор и взлетно-посадочная полоса.