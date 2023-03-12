SANA: Израиль нанес ракетные удары по провинциям Хама и Тартус в Сирии

SANA сообщило о ракетных ударах Израиля по провинции Хама в Сирии

Вооруженные силы Израиля нанесли ракетные удары по провинциям Хама и Тартус в Сирии. Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на военные источники.

Атака произошла около 7:15 утра. Сирийским системам ПВО удалось сбить некоторые из ракет. В результате атаки три солдата сирийской армии получили ранения.

Удары были нанесены по провинциям Хама и Тартус. В Тартусе находится российская военно-морская база.

Утром 7 марта израильские войска нанесли ракетный авиаудар по международному аэропорту Эн-Найраб в Алеппо на севере Сирии. Удар был нанесен четырьмя тактическими истребителями F-16. В результате авиаудара были повреждены радиолокатор и взлетно-посадочная полоса.