Байден пригрозил Ирану после гибели американского подрядчика в Сирии

23 марта «связанный с Ираном беспилотник» атаковал базу США в Сирии, в результате чего погиб американский подрядчик, пишет WP. Байден объявил о проведении «операции возмездия» и указал на готовность США «действовать решительно»

Фото: Piotr Nowak / EPA / ТАСС

Соединенные Штаты хотят избежать прямой конфронтации с Ираном, но любые «неизбирательные атаки» на американские базы будут встречены силой. Об этом заявил президент США Джо Байден после того, как американские войска провели «операцию возмездия» за гибель своего подрядчика после атаки дрона на базу США недалеко от сирийской Эль-Хасаки.

«США не стремятся — подчеркиваю, не стремятся — к конфликту с Ираном. Но будьте готовы к тому, что мы будем действовать решительно, чтобы защитить наш народ. Именно это и произошло прошлой ночью», — сказал Байден.

Как уточнил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, в ходе «операции возмездия» американские истребители F-15 нанесли два авиаудара по объектам, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Райдер отметил, что операция, проведенная по указанию Байдена, была призвана «послать очень четкий сигнал о том, что мы будем серьезно относиться к защите нашего персонала и что мы будем реагировать быстро и решительно».

Американские военные базы в Сирии регулярно подвергаются атакам. Как пишет The Washington post, 23 марта «связанный с Ираном беспилотник» атаковал американскую базу недалеко от сирийской Эль-Хасаки, в результате чего погиб американский подрядчик и были ранены несколько американских солдат. Как писал The New York Times, в момент атаки система ПВО Avenger на базе «не работала в полную силу». Источник газеты уточнял, что у ПВО, возможно, возникли проблемы с техническим обслуживанием.

Военный контингент США находится в Сирии под эгидой борьбы с боевиками террористических группировок, в частности ИГ (запрещенная в России террористическая организация), и поддерживает в этом курдские «Отряды народной самообороны». Власти США неоднократно сообщали о ликвидации членов террористических организаций. WP напоминает, что в настоящее время в Сирии находятся около 900 американских военнослужащих и еще 2,5 тыс. в соседнем Ираке.

Сирийский президент Башар Асад неоднократно говорил, что американские военные обязаны покинуть территорию страны. «Это наша земля, и освобождать ее — наши право и долг. А американцы должны уйти, и рано или поздно это случится», — заявил он. Аналогичное требование озвучил президент Ирана Эбрахим Раиси.



В Пентагоне в ответ предупреждали, что любая атака американских военных была бы «плохим решением» и это должны понимать все заинтересованные стороны