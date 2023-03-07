Минобороны сообщило об ударе Израиля по аэропорту в Сирии

Аэропорт Алеппо не принимает грузы из-за повреждения радиолокатора и взлетно-посадочной полосы, по нему утром ударили четыре израильских истребителя, доложили в Минобороны России. Сирия обвинила Израиль в «воздушной агрессии»

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Израиль утром 7 марта нанес ракетный авиаудар по международному аэропорту «Эн-Найраб» в Алеппо на севере Сирии, заявил на брифинге замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.

По его данным, удар нанесли четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, они открыли огонь из восточной части Средиземного моря. Повреждены радиолокатор и взлетно-посадочная полоса.

«Работа аэропорта временно приостановлена, в связи с чем доставка гуманитарных грузов из зарубежных стран не осуществляется», — добавил контр-адмирал.

Об ударе утром 7 марта по аэропорту сообщили в сирийском Минобороны. «Сегодня израильский противник осуществил воздушную агрессию со стороны Средиземного моря, к западу от Латакии, нацелившись на международный аэропорт Алеппо, в результате чего аэропорту был нанесен материальный ущерб и он был выведен из строя», — говорилось в сообщении.

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