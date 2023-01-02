В Сирии заявили о пострадавшем аэропорте Дамаска из-за удара Израиля

В результате удара погибли два сирийских военнослужащих, а аэропорту нанесен ущерб, заявили в Минобороны Сирии. Израиль пока не комментировал эти данные

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Противовоздушная оборона (ПВО) Сирии отразила атаку израильских ВВС по Дамаску, сообщает Al Mayadeen.

По словам военного источника телеканала, средства ПВО «сбили часть ракет агрессора».

В заявлении сирийского Минобороны, которое цитирует Reuters, говорится, что в результате атаки погибли двое военнослужащих, а аэропорт Дамаска выведен из строя. По данным министерства, удар был нанесен со стороны Тивериадского озера на северо-востоке Израиля.

Представитель Армии обороны Израиля отказалась комментировать эти данные, передает ТАСС. В Twitter израильских военных пока ничего не сообщается о произошедшем.

Как пишет Al Mayadeen, это третья атака Израиля на Сирию за неделю.

В октябре замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что два самолета F-16 ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами по объектам в Дамаске; по его словам, сирийская система ПВО уничтожила четыре ракеты.

27 октября система ПВО Сирии вновь отразила атаку с израильской стороны. Сирийские СМИ утверждали, что Израиль выпустил ракеты со стороны Голанских высот.

