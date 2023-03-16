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Военная операция в Сирии ,  
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Асад поддержал расширение военного присутствия России в Сирии

Башар Асад выступил за расширение количества российских военных баз в Сирии

Расширение военного присутствия России в Сирии является хорошей идеей. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил президент Сирии Башар Асад.

«Мы полагаем, что если у России есть желание расширить базы или увеличить их количество, то это вопрос технического или логистического характера. Если есть такого рода желание, то мы считаем, что расширение российского присутствия в Сирии — это хорошо, это послужит этой идее», — сказал он.

При этом военный аспект российских баз не был затронут на прошедших накануне переговорах с президентом Владимиром Путиным, уточнил Асад. Однако стороны обсудили вопросы военного сотрудничества.

В ходе своего интервью Асад также выступил за оснащение российских военных баз современным оружием, чтобы обеспечить эффективное сдерживание угроз.

«Базы будут для того, чтобы иметь сдерживающий или уравновешивающий эффект, они должны быть вооружены лучшим оружием, это естественно и логично. Будут ли это гиперзвуковые ракеты или любое другое более совершенное оружие сейчас и в будущем, принцип конечно один и тот же, о котором я говорил», — заявил президент Сирии.

Асад находится в Москве с официальным визитом. Накануне состоялись его переговоры с президентом Путиным, они продлились три часа. Одновременно в Москве также прошли переговоры глав Минобороны России и Сирии Сергея Шойгу и Али Махмуда Аббаса, а также министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Фейсала Микдада.

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В ходе своего визита Асад поддержал военную операцию России на Украине. Позже в интервью «РИА Новости» он заявил, что Сирия признает новые границы России с присоединившимися по итогам референдумов территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Сирия Башар Асад военные базы война в Сирии
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