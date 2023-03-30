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Пушилин назначил нового премьера ДНР

Денис Пушилин назначил Евгения Солнцева новым главой правительства ДНР
Евгений Солнцев
Евгений Солнцев (Фото: solntsev_dnr / Telegram)

Евгений Солнцев назначен председателем правительства ДНР. Соответствующий указ подписал врио главы республики Денис Пушилин. Документ вступает в силу 30 марта.

Кандидатуру Солнцева предложил сам Пушилин. «Он отвечает в правительстве за восстановление, строительство — а этот блок показал высокую результативность», — объяснил глава региона.

После назначения Солнцев в беседе с ТАСС назвал создание рабочих мест и восстановление производства приоритетными задачами своей работы. По его словам, самые сложные направления в ДНР сейчас — это промышленность, дороги, ЖКХ и здравоохранение. «Проблем много, будем решать их постепенно», — сказал он.

В июне прошлого года Солнцева назначили заместителем премьера ДНР Виталия Хоценко. До этого Солнцев работал помощником главы Минстроя России, а также руководил дирекцией по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта РЖД.

Осенью прошлого года он попал под санкции Евросоюза и Великобритании, в январе в санкционный список его включила Япония.

Виталия Хоценко президент России Владимир Путин 29 марта назначил врио губернатора Омской области. Пушилин отправил Хоценко и правительство ДНР в отставку, но кабмин продолжит «исполнять свои обязанности до формирования нового правительства».

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