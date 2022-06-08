Пушилин назначил в правительство ДНР экс-помощника главы Минстроя России

Должности в правительстве ДНР заняли экс-помощник главы Минстроя и экс-куратор внутренней политики Ульяновской области. Ранее Пушилин назначил главой кабмина чиновника из Минторга. Он назвал целями ДНР восстановление и интеграцию

Заместителем председателя правительства Донецкой народной республики стал Евгений Солнцев, такой указ подписал глава ДНР Денис Пушилин. Документ опубликован на его сайте.

Пушилин также назначил Александра Костомарова первым заместителем руководителя администрации главы ДНР.

Указы вступили в силу со дня подписания.

Прежде Солнцев был главой филиала РЖД — дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта, а затем был помощником министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, пишет Донецкое агентство новостей (ДАН). В декабре 2020 года ему вручили почетный знак министерства.

Костомаров с 2012 года возглавлял администрацию губернатора Архангельской области, писал «Коммерсантъ», затем работал в правительстве Московской области. С 2019 года он занимал пост вице-губернатора Липецкой области, а с февраля 2020 года находился в должности первого заместителя губернатора Ульяновской области и курировал внутреннюю политику региона. Костомаров покинул должность в октябре прошлого года, источник газеты говорил, что этому предшествовал жесткий разговор с губернатором Алексеем Русских.

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