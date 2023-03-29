Путин назначил главу правительства ДНР врио губернатора Омской области

Виталий Хоценко (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова и назначил врио руководителя региона главу правительства ДНР Виталия Хоценко, сообщила пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что заявление об отставке Бурков написал по собственному желанию.

О том, что в Кремле обсуждают отставку губернатора Омской области Александра Буркова, ранее сообщали источники РБК. Один из них тогда говорил, что финальное решение еще не принято.

Бурков занимал пост омского губернатора с сентября 2018 года, до этого был временно исполняющим обязанности главы региона с октября 2017-ого.

Виталия Хоценко назначили председателем правительства ДНР в июне 2022 года. Он выпускник школы губернаторов и финалист конкурса «Лидеры России». До назначения в ДНР возглавлял с 2019 года департамента промышленной политики и проектного управления Минпромторга.

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