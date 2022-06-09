Бывший курганский вице-губернатор получил должность в правительстве ЛНР

Владислав Кузнецов был вице-губернатором Курганской области с 2019 по 2021 год. Ранее российские чиновники получили назначения в правительстве ДНР

Владислав Кузнецов (Фото: пресс-служба Правительства Луганской Народной Республики)

Бывшего вице-губернатора Курганской области России Владислава Кузнецова назначили первым заместителем председателя правительства ЛНР, сообщается на сайте кабмина республики.

«Указом главы Луганской народной республики первым заместителем председателя правительства ЛНР назначен Владислав Гариевич Кузнецов», — сообщила пресс-служба.

Кузнецов ушел с поста вице-губернатора в декабре 2021 года, он занимал его три года. В 2020 году он получил благодарность президента Владимира Путина за вклад в переход Курганской области на цифровое телевещание. Ранее он работал в «Сибуре» на различных должностях, в том числе советника гендиректора. Кузнецов также был депутатом госсобрания (курултая) Башкирии.

Накануне российские чиновники получили назначения в правительстве ДНР после того, как глава республики Денис Пушилин отправил кабмин в отставку. Так, премьер-министром ДНР стал Виталий Хоценко, который в российском Минпромторге курировал взаимодействие с регионами. Министр промышленности Денис Мантуров пообещал поддержку Хоценко в решении задач, связанных с работой промышленного комплекса республики.

Заместителем председателя правительства ДНР стал Евгений Солнцев, который ранее был помощником министра строительства России Ирека Файзуллина. Александр Костомаров, который ранее был первым заместителем губернатора Ульяновской области, занял пост первого заместителя руководителя администрации главы ДНР.