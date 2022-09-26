Лондон ввел санкции против 33 лиц, связанных с референдумами в ЛНР и ДНР

Под британские санкции, в частности, попали глава правительства Херсонской области, глава администрации Запорожской области, зампредправительства ДНР, министр образования ЛНР и другие лица, связанные с проведением референдумов

Голосование на выездном избирательном участке (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Великобритания ввела санкции против 33 лиц, связанных с организацией референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом говорится в документе на сайте правительства Великобритании.

Ограничительные меры были введены против 94 физлиц и структур, в том числе 33 человек, имеющих отношение к организации референдумов. Под санкции попали:

глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев;

министр образования и науки ЛНР Иван Кусов;

глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий;

заместитель председателя правительства ДНР Евгений Солнцев.

Британское правительство отметило, что Елисеев «с момента дезертирства из ВМС Украины в 2014 году продолжал подрывать независимость Украины». По данным Лондона, Кусову глава ЛНР Леонид Пасечник якобы поручил «помочь учебным заведениям органично вписаться в образовательную систему России».

Балицкого Лондон обвинил в поддержке российских действий на Украине. Как отмечается в сообщении, он с марта публично заявлял о своей поддержке Москвы.

«В августе Балицкий, как сообщается, подписал указ, разрешающий проведение референдума о присоединении Запорожья к Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Читайте на РБК Pro Pro Как вести деловую переписку: объясняют Ильяхов и Сарычева Как вести деловую переписку: объясняют Ильяхов и Сарычева Саммари Pro Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору Статьи Pro Четыре реакции на страх, которые только усилят его Четыре реакции на страх, которые только усилят его Статьи Pro Российские бренды из мини-цехов: кто теперь продает на Ozon и Wildberries Российские бренды из мини-цехов: кто теперь продает на Ozon и Wildberries Статьи Pro «Лучше думается в горах»: секреты эффективности гендиректора Netflix «Лучше думается в горах»: секреты эффективности гендиректора Netflix Статьи Pro «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах Статьи Pro Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства Инструкции Pro Что сегодня нужно знать о русской модели управления, чтобы выжить Что сегодня нужно знать о русской модели управления, чтобы выжить Статьи

Помимо этого санкции ввели против члена военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова за «участие в действиях, которые дестабилизируют Украину или подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».

Под ограничительные меры также попали заместитель начальника ГУ МВД Запорожской области Алексей Селиванов, министр по молодежной политике Запорожской области Антон Тицкий, мэр Херсона Александр Кобец, министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Завизенов, министр промышленности и торговли ЛНР Тимур Саматов.

Санкции Лондона предусматривают замораживание активов и запрет на поездки в Великобританию.

Россия с 24 февраля ведет на Украине специальную военную операцию. Под контролем российских сил находятся ЛНР и часть ДНР, а также Херсонская и часть Запорожской области. На территориях областей были сформированы военно-гражданские администрации.

Власти этих территорий объявили о проведении референдумов о вхождении в состав России. Они проводятся с 23 по 27 сентября. Вскоре после объявления о референдумах президент России Владимир Путин ввел в стране частичнуюмобилизацию.

Российские власти заявили, что поддержат решение, которое будет принято на общенародном голосовании. Украина считает утраченные территории оккупированными и не раз заявляла, что намерена их вернуть. Украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно говорил, что Киев откажется от переговоров с Москвой в случае проведения референдумов.