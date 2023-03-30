В Киево-Печерской лавре звонили в набат во время визита комиссии Минкультуры

В Киево-Печерской лавре звонили в набат во время визита чиновников

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Возле храма Рождества Богородицы в Киево-Печерской лавре звонили в набат, следует из сообщения канонической Украинской православной церкви в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

До этого УПЦ сообщила о приезде в лавру комиссии Министерства культуры. ТСН в телеграм-канале пишет, что сторонники УПЦ перегородили входы в храмы лавры, а территория монастырского комплекса окружена полицией с автоматами.

В Крестовоздвиженском храме проходит литургия, которую проводит митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Настоятель обители, митрополит Павел обратился к прихожанам, которые блокировали вход в лавру, и заявил, что у комиссии Минкультуры нет права на проверку.

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«Вы стоите тихо и смиренно. Но не может ни в коем случае никакая комиссия работать. У них нет на это разрешения и прав делать это. Сейчас военное положение, во время которого нельзя разрывать договора», — сказал он, добавив, что начать общаться с монахами власти могут только через четыре месяца после окончания боевых действий (цитата по «Страна.ua»).

29 марта было крайним сроком, обозначенным дирекцией заповедника «Киево-Печерская лавра» для выселения священнослужителей УПЦ. Государство решило расторгнуть договор аренды монастыря с УПЦ, поскольку выявило нарушения в использовании вверенного церкви имущества.

УПЦ назвала это решение «беззаконием». Священнослужители канонической церкви 20 марта пытались добиться встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы донести до него свою позицию, но безуспешно. В Минкульте страны одним из условий, по которым монахи могут остаться в лавре, называли их переход из УПЦ в Православную церковь Украины (ПЦУ, московский патриархат считает ее раскольнической).

23 марта церковь подала иск в суд, чтобы оспорить требование о выселении. Как сообщил митрополит Павел 29 марта, уже три судьи взяли самоотвод. «Это свидетельствует о том, что существует давление, не знаю от кого, на право защитить себя, на право закона», — сказал он. Наместник лавры исключил выселение монахов из обители до окончания судебного разбирательства.