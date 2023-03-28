Мадуро обвинил ЕС в стремлении «загнать Россию в угол»

Николас Мадуро (Фото: Matias Delacroix / Getty Images)

Европа пытается обострить и довести до «ядерного уровня» конфликт на Украине, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Его слова приводит газета El Pais.

По мнению президента, европейские страны совершают провокации против России, чтобы «попытаться загнать ее в угол», эскалировать и «довести <...> до ядерного уровня» ситуацию на Украине.

На прошлой неделе замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Киеву артиллерийские снаряды с сердечниками, изготовленными из обедненного урана.

«Если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать: имею в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», — сказал президент России Владимир Путин, комментируя заявление Голди. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил, что поставка таких боеприпасов «плохо кончится» для Лондона.

Снаряды с обедненным ураном, несмотря на высокую токсичность и канцерогенность, обладают низкой радиоактивностью, объясняли опрошенные РБК эксперты. В Белом доме заявили, что такие снаряды считаются «обычными боеприпасами» и используются в связи с бронебойными свойствами. В российском Минобороны предупредили, что число больных онкологией из-за применения таких боеприпасов может вырасти, а территория Украины будет заражена на долгие годы.