Мадуро обвинил ЕС в стремлении «загнать Россию в угол»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 82,29 (-0,1) Инвестиции, 27 мар, 16:40 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 76,57 (+0,12) Инвестиции, 27 мар, 16:40
Посольство не подтвердило сообщения о задержании 17 россиян на Бали Общество, 09:41
Как выглядит пост ДПС в Ингушетии после обстрела. Видео Общество, 09:35
В Севастополе возобновили движение пассажирских катеров и парома Общество, 09:32
Соперницу россиянки на турнире WTA увезли с корта на инвалидной коляске Спорт, 09:31
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту Pro, 09:27
Власти США назвали TikTok китайским «троянским конем» Технологии и медиа, 09:23
Мадуро обвинил ЕС в стремлении «загнать Россию в угол» Политика, 09:17
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
«Известия» узнали о планах включить установку счетчиков в тарифы ЖКУ Общество, 09:02
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 09:02
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 09:02
Макдэвид первым за 27 лет достиг 140 очков в НХЛ Спорт, 09:01
Минфин запланировал сокращение казенных госучреждений Экономика, 09:00
Можно ли отказаться от индексации зарплат в 2023 году Pro, 08:53
Собянин сообщил о росте средней скорости движения на МКАД до 51 км/ч Общество, 08:51
Военная операция на Украине ,  
0 

Мадуро обвинил ЕС в стремлении «загнать Россию в угол»

Президент Мадуро: Европа стремится загнать Россию в угол, обостряя ситуацию на Украине
Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Matias Delacroix / Getty Images)

Европа пытается обострить и довести до «ядерного уровня» конфликт на Украине, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Его слова приводит газета El Pais.

По мнению президента, европейские страны совершают провокации против России, чтобы «попытаться загнать ее в угол», эскалировать и «довести <...> до ядерного уровня» ситуацию на Украине.

На прошлой неделе замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Киеву артиллерийские снаряды с сердечниками, изготовленными из обедненного урана.

«Если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать: имею в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», — сказал президент России Владимир Путин, комментируя заявление Голди. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил, что поставка таких боеприпасов «плохо кончится» для Лондона.

Снаряды с обедненным ураном, несмотря на высокую токсичность и канцерогенность, обладают низкой радиоактивностью, объясняли опрошенные РБК эксперты. В Белом доме заявили, что такие снаряды считаются «обычными боеприпасами» и используются в связи с бронебойными свойствами. В российском Минобороны предупредили, что число больных онкологией из-за применения таких боеприпасов может вырасти, а территория Украины будет заражена на долгие годы.

Теги
Венесуэла Николас Мадуро Европа Украина ядерная война
Материалы по теме
Трамп заявил, что конфликт на Украине должен завершиться прямо сейчас
Политика
Spiegel узнал о плане Германии резко нарастить военную помощь Украине
Политика
WSJ узнала, что у Запада пока нет плана окончания конфликта на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter