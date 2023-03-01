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Патрушев встретился с президентом Венесуэлы

Патрушев встретился с президентом Мадуро во время поездки в Венесуэлу

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев приехал в Венесуэлу и встретился с президентом Николасом Мадуро, сообщила пресс-служба Совбеза.

Патрушев и Мадуро обсудили различные вопросы российско-венесуэльского взаимодействия, в том числе в сфере безопасности. Секретарь Совбеза подчеркнул, что Россию и Венесуэлу связывают «прочные узы дружбы и проверенные временем отношения стратегического партнерства».

После встречи с Мадуро Патрушев провел переговоры с генеральным секретарем Совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Орнеласом Феррейрой при участии сотрудников министерств и ведомств двух стран, включая представителей российского МВД, МЧС, Минюста, МИД и Росфинмониторинга.

Участники переговоров обсудили обмен опытом в сфере нормативно-правового регулирования деятельности иностранных некоммерческих организаций, взаимодействие по линии специальных служб и правоохранительных органов. Отдельное внимание было уделено противодействию «цветным революциям» и сотрудничеству в сфере информационной безопасности.

Ранее, 27 февраля, Патрушев приезжал в Алжир. Там он встретился с президентом Абдельмаджидом Теббуном, начальником Генштаба Саидом Шенегрихой и генеральным директором Генеральной дирекции документации и внешней безопасности Михеном Джеббаром. Они обсудили взаимодействие по линии правоохранительных органов и спецслужб, а также другие вопросы российско-алжирского сотрудничества в сфере безопасности.

До этого, 21 февраля, Патрушев встречался с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, который приезжал в Москву. «Стороны обсудили текущую международную стратегическую обстановку, выразили готовность вместе претворять в жизнь истинный мультилатерализм, противостоять любым формам односторонней травли, продвигать демократизацию международных отношений и многополярность мира», — заявили в МИД Китая по итогам встречи.

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Теги
Николай Патрушев Венесуэла дипломатия Мадуро Совбез
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