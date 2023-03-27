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Патрушев увидел риск превращения японцев в камикадзе в интересах США

Патрушев: милитаризация Японии при поддержке США превратит жителей в камикадзе
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Жителей Японии хотят вновь превратить в «камикадзе, умирающих за чужие интересы», заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Вашингтон подтолкнул Токио на новую милитаризацию. Силы самообороны Японии становятся полноценной армией, которая способна проводить наступательные операции. <...> Создается впечатление, что из жителей островного государства вновь хотят сделать камикадзе, умирающих за чужие интересы», — заявил секретарь Совбеза.

Патрушев отметил, что премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о покупке у США 400 крылатых ракет Tomahawk. «Вашингтон пытается возродить дух японского милитаризма, который, казалось бы, был искоренен в 1945 году», — добавил он.

Политик также заявил, что США сейчас «все увереннее идут к дефолту». «Падение уровня доверия к доллару, не подкрепленного реальными товарами, а также к системе раздутых спекулятивных операций на фондовом рынке приведут Штаты к мощному финансовому кризису», — считает Патрушев.

11 марта в США обанкротился Silicon Valley Bank (SVB), он стал крупнейшим разорившимся банком за 15 лет, со времен глобального экономического кризиса 2008 года, писал Bloomberg. The New York Times отмечала, что это второе по величине банкротство банка в истории США. Вслед за SVB в США закрылся банк с аналогичным портфелем акций — Signature Bank.

14 января премьер-министр Японии Кисида на встрече с президентом США Джо Байденом передал последнему намерение Токио приобрести американские крылатые ракеты Tomahawk, сообщало Kyodo. Источник агентства в японском правительстве говорил, что речь идет о покупке около 500 ракет Tomahawk. Япония планировала выделить на эти цели 211,3 млрд иен (около $1,6 млрд).

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В декабре прошлого года Япония представила обновленную стратегию национальной безопасности страны, согласно которой власти направят на укрепление оборонного потенциала страны около $320 млрд в течение пяти лет с 2023 года. Reuters писал, что это крупнейшее наращивание военной мощи страны со времен Второй мировой войны.

Теги
Николай Патрушев Япония США милитаризация
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