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Kyodo узнало о передаче Байдену намерения Японии купить «Томагавк»

Kyodo: премьер Японии Кисида передал Байдену намерение купить у США «Томагавк»
Фото: U.S. Navy / Reuters
Фото: U.S. Navy / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече с президентом США Джо Байденом передал ему намерение Токио приобрести американские крылатые ракеты «Томагавк», сообщает агентство Kyodo со ссылкой на высокопоставленного японского чиновника.

В совместном заявлении Кисиды и Байдена, опубликованном Белым домом, говорится, что президент США высоко оценил укрепление Японией ее оборонного потенциала, упомянув утверждение новых стратегий национальной безопасности и обороны. Он подтвердил «непоколебимую приверженность Соединенных Штатов обороне Японии».

В заявлении отмечается, что страны объединились для противодействия угрозам в том числе в кибер- и космической областях, а также «углубили сотрудничество в области важнейших и новых технологий, которые имеют решающее значение для национальной безопасности». Кисида и Байден также поручили своим министрам укрепить сотрудничество в области развития и эффективного использования контрударных и других возможностей Японии.

Министерство обороны Японии в конце декабря прошлого года объявило, что выделило в бюджете на 2023 финансовый год ¥211,3 млрд ($1,65 млрд) на закупку ракет «Томагавк», передает Nippon. Ожидается, что они усилят обороноспособность страны. Газета Yomiuri со ссылкой на источники в правительствах Японии и США сообщала, что Токио намерен приобрести у Вашингтона до 500 ракет к апрелю 2027 года. Как пишет издание, поставки связаны со стремительным развитием ракетной программы КНДР.

The Washington Post со ссылкой на японских и американских официальных лиц сообщает, что Япония решила закупить от 400 до 500 «Томагавков» из-за возможности начала вооруженнного конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе. По их словам, поставки должны показать Китаю и Северной Корее, что Япония серьезно относится к своей обороне, а альянс Токио и Вашингтона становится сильнее перед лицом угроз со стороны Пекина и Пхеньяна.

Tomahawk — это семейство ракет большой дальности подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования. Они состоят на вооружении США с 1983 года. Дальность полета ракеты (до 2,5 тыс. км) может позволить Японии в случае необходимости наносить удары по территории Китая и КНДР.

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Теги
Япония США Джо Байден Фумио Кисида «Томагавк» ракеты
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