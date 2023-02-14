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Япония объявила о решении закупить у США крупную партию ракет «Томагавк»

Минобороны Японии: Токио в 2023 году закупит в США крупную партию ракет Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk (Фото: U.S. Navy / Getty Images)

Япония купит у США крупную партию крылатых ракет Tomahawk, причем это будет разовая покупка в 2023 году, а не растянутый на несколько лет контракт, как планировалось ранее, сообщил на пресс-конференции японский министр обороны Ясукадзу Хамада, передает Kyodo.

Глава японского Минобороны не объяснил причину такого изменения планов и не сказал, сколько ракет планируется купить. Однако он уточнил, что будет закуплено «все необходимое количество» в течение этого года начиная с апреля.

Источник Kyodo в японском правительстве сообщил, что речь идет о покупке около 500 ракет Tomahawk. Для этой цели в проекте бюджета на 2023 год планировалось выделить 211,3 млрд иен (около $1,6 млрд).

Размещение ракет Tomahawk планировалось начать в 2026 году, однако, по словам еще одного собеседника Kyodo, Токио собирался обсудить с Вашингтоном перенос развертывания ракет на более ранние сроки.

Решение о покупке Tomahawk может быть связано с наращиванием военной мощи Китаем и ядерными угрозами со стороны Северной Кореи, пишет Kyodo.

Tomahawk — это семейство крылатых ракет большой дальности подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования. Ракеты летят на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Они состоят на вооружении США с 1983 года. Дальность полета ракеты (до 2,5 тыс. км) может позволить Японии в случае необходимости наносить удары по территории Китая и КНДР.

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В начале февраля газета Sankei Shimbun писала, что США и Япония уже несколько лет обсуждают размещение гиперзвуковых ракет большой дальности LRHW, которые еще находятся в разработке, а также крылатых ракет наземного базирования Tomahawk на островах японского архипелага для поддержания баланса сил с Китаем в регионе. Гиперзвуковые ракеты могут разместить на островах Кюсю и Хоккайдо (граничит с Сахалином и Курилами), сообщал NHK со ссылкой на представителей Минобороны Японии.

В российском МИДе пообещали незамедлительный ответ на любые угрозы для Дальнего Востока, в том числе на размещение Японией на приграничных островах гиперзвуковых ракет.

Теги
Япония США «Томагавк» ракеты
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