Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

Япония сообщила о двух запусках баллистических ракет Северной Кореей

Северная Корея запустила в сторону Японского моря ракету, которая, вероятно, является баллистической, сообщила береговая охрана Японии, передает телеканал NHK.

О запуске ведомство объявило в 1:50 мск, а спустя четыре минуты сообщила, что она «похоже, уже упала». Правительство Японии созвало группу по чрезвычайным ситуациям.

По информации Токио, снаряд, скорее всего, упал в море за пределами исключительной экономической зоны Японии, пишет Kyodo. Представитель правительства Японии сказал, что сообщений о повреждениях самолетов или судов не поступало.

В 2:00 мск береговая охрана Японии заявила о запуске второй ракеты Северной Кореей. Через пять минут ведомство сообщило о ее возможном падении.

Также о запуске Пхеньяном баллистической ракеты сообщают южнокорейские военные, передает агентство Yonhap. Объединенный комитет начальников штабов заявил, что военные анализируют детали запуска, включая дальность полета ракеты.

По данным Минобороны Японии, обе ракеты пролетели около 350 км на максимальной высоте 50 км.

Это уже восьмой запуск ракет Северной Кореей с 16 марта в ответ на совместные учения американских и южнокорейских военных. Предыдущий был 19 марта.

Совместные учения США и Южной Кореи под названием «Щит свободы» проходили с 13 по 23 марта. Вашингтон и Сеул отрабатывали сценарии по отражению возможного нападения со стороны Пхеньяна, которые учитывают продолжающиеся пуски баллистических ракет и «ядерную угрозу».

17 марта власти Южной Кореи заявили о новых крупномасштабных учениях по высадке морского десанта — первые такого рода за пять лет. Они начались 20 марта и продлятся до 3 апреля.

В Северной Корее расценили учения как «подготовку к агрессивной войне» и пообещали «решительный ответ».