Reuters назвал стратегию Японии крупнейшим усилением со Второй мировой
Обновленная стратегия национальной безопасности Японии, представленная 17 декабря, представляет собой крупнейшее наращивание военной мощи страны со времен Второй мировой войны, пишет Reuters.
В соответствии со стратегией власти направят на укрепление оборонного потенциала страны около $320 млрд в течение пяти лет с 2023 года. Как отмечало Bloomberg, это на 57% больше, чем заложено в текущий бюджет. Япония станет третьей страной по величине военных расходов в мире после США и Китая. Стратегия предусматривает рост ежегодных военных расходов с 1 до 2% от ВВП в 2027 финансовом году (соответствует календарному промежутку с апреля 2026 года по март 2027-го).
Премьер-министр Фумио Кисида назвал стратегию ответом на вызовы для Японии. В документе, выдержки из которого приводит Kyodo, говорится, что Токио сталкивается с «самой тяжелой и сложной ситуацией с безопасностью» со времен Второй мировой войны. При этом Япония обещает придерживаться «политики, ориентированной исключительно на самооборону», и «не становиться военной державой», отмечается в нем. Отказ Японии от права на ведение войны закреплен в ст. 9 Конституции Японии.
Согласно стратегии Япония сможет наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. Для этих целей страна закупит американские крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия до 1,6 тыс. км и увеличит дальность противокорабельных ракет, запускаемых с суши.
В документе говорится, что Япония рассматривает Китай как «наибольший стратегический вызов», Северную Корею как «еще более серьезную угрозу, чем ранее», а Россию как «вызывающую беспокойство с точки зрения обеспечения безопасности» из-за военной операции на Украине.
В начале декабря газета Yomiuri писала, что Япония планирует модернизировать систему ПРО и рассматривает возможность оснастить часть комплексов противоракетной обороны Patriot PAC-3 американскими радарами LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor). За несколько дней до этого Mainichi Shimbun писала, что Япония обдумывает разработку новых ракет, в том числе гиперзвуковых, с радиусом действия от 2 тыс. до 3 тыс. км. На данный момент, отмечала газета, максимальную дальность полета из всех ракет, стоящих на вооружении страны, имеют противокорабельные ракеты Type 12 — чуть более 100 км. Власти хотят увеличить дальность пуска этих ракет до 1 тыс. км.