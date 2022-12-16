Reuters назвал стратегию Японии крупнейшим усилением со Второй мировой

Япония направит на укрепление оборонного потенциала $320 млрд в ближайшие 5 лет. В обновленной стратегии страна рассматривает Китай как «наибольший стратегический вызов», а Россию — как «вызывающую беспокойство» о безопасности

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Обновленная стратегия национальной безопасности Японии, представленная 17 декабря, представляет собой крупнейшее наращивание военной мощи страны со времен Второй мировой войны, пишет Reuters.

В соответствии со стратегией власти направят на укрепление оборонного потенциала страны около $320 млрд в течение пяти лет с 2023 года. Как отмечало Bloomberg, это на 57% больше, чем заложено в текущий бюджет. Япония станет третьей страной по величине военных расходов в мире после США и Китая. Стратегия предусматривает рост ежегодных военных расходов с 1 до 2% от ВВП в 2027 финансовом году (соответствует календарному промежутку с апреля 2026 года по март 2027-го).

Премьер-министр Фумио Кисида назвал стратегию ответом на вызовы для Японии. В документе, выдержки из которого приводит Kyodo, говорится, что Токио сталкивается с «самой тяжелой и сложной ситуацией с безопасностью» со времен Второй мировой войны. При этом Япония обещает придерживаться «политики, ориентированной исключительно на самооборону», и «не становиться военной державой», отмечается в нем. Отказ Японии от права на ведение войны закреплен в ст. 9 Конституции Японии.

Согласно стратегии Япония сможет наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. Для этих целей страна закупит американские крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия до 1,6 тыс. км и увеличит дальность противокорабельных ракет, запускаемых с суши.

В документе говорится, что Япония рассматривает Китай как «наибольший стратегический вызов», Северную Корею как «еще более серьезную угрозу, чем ранее», а Россию как «вызывающую беспокойство с точки зрения обеспечения безопасности» из-за военной операции на Украине.

В начале декабря газета Yomiuri писала, что Япония планирует модернизировать систему ПРО и рассматривает возможность оснастить часть комплексов противоракетной обороны Patriot PAC-3 американскими радарами LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor). За несколько дней до этого Mainichi Shimbun писала, что Япония обдумывает разработку новых ракет, в том числе гиперзвуковых, с радиусом действия от 2 тыс. до 3 тыс. км. На данный момент, отмечала газета, максимальную дальность полета из всех ракет, стоящих на вооружении страны, имеют противокорабельные ракеты Type 12 — чуть более 100 км. Власти хотят увеличить дальность пуска этих ракет до 1 тыс. км.