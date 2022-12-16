Reuters назвал стратегию Японии крупнейшим усилением со Второй мировой

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 68,78 (+0,33) Инвестиции, 15:58
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 64,61 (+0,31) Инвестиции, 15:58
Папа римский передаст три фрагмента Парфенона Греции Общество, 18:58
Крыша над головой и труд: как вернуть бездомных в социум Партнерский проект, 18:58
Глава МИД Австрии не поверил в скорые переговоры Москвы и Киева Политика, 18:55
Как продали «Неаполитанский залив» Ивана Айвазовского за $2,8 млн РБК и Амарант, 18:45
Роберт Де Ниро сыграет опасного преступника в криминальной драме Life, 18:41
Посольство в ЦАР оценило состояние главы «Русского дома» после покушения Общество, 18:40
В цене всегда: на какую недвижимость стоит обратить внимание РБК и Амарант, 18:36
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Суп из камней и микс water-кефира на сухофруктах с медом: что попробовать Стиль, 18:35
Швейцария вслед за ЕС ввела потолок цен на российскую нефть Политика, 18:23
В Рязанской области запустили Инвестиционный маркетплейс Пресс-релиз, 18:18
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:17
Топ-5 событий на СПБ Бирже: ставка ФРС, дивиденды и продажа акций Tesla РБК Инвестиции, 18:16
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 18:13
МИД России осудил покушение на директора «Русского дома» в ЦАР Общество, 18:05
Политика ,  
0 

Reuters назвал стратегию Японии крупнейшим усилением со Второй мировой

Reuters назвал новую стратегию Японии крупнейшим усилением со Второй мировой войны
Япония направит на укрепление оборонного потенциала $320 млрд в ближайшие 5 лет. В обновленной стратегии страна рассматривает Китай как «наибольший стратегический вызов», а Россию — как «вызывающую беспокойство» о безопасности
Фото: Issei Kato / Reuters
Фото: Issei Kato / Reuters

Обновленная стратегия национальной безопасности Японии, представленная 17 декабря, представляет собой крупнейшее наращивание военной мощи страны со времен Второй мировой войны, пишет Reuters.

В соответствии со стратегией власти направят на укрепление оборонного потенциала страны около $320 млрд в течение пяти лет с 2023 года. Как отмечало Bloomberg, это на 57% больше, чем заложено в текущий бюджет. Япония станет третьей страной по величине военных расходов в мире после США и Китая. Стратегия предусматривает рост ежегодных военных расходов с 1 до 2% от ВВП в 2027 финансовом году (соответствует календарному промежутку с апреля 2026 года по март 2027-го).

Премьер-министр Фумио Кисида назвал стратегию ответом на вызовы для Японии. В документе, выдержки из которого приводит Kyodo, говорится, что Токио сталкивается с «самой тяжелой и сложной ситуацией с безопасностью» со времен Второй мировой войны. При этом Япония обещает придерживаться «политики, ориентированной исключительно на самооборону», и «не становиться военной державой», отмечается в нем. Отказ Японии от права на ведение войны закреплен в ст. 9 Конституции Японии.

Согласно стратегии Япония сможет наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. Для этих целей страна закупит американские крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия до 1,6 тыс. км и увеличит дальность противокорабельных ракет, запускаемых с суши.

В документе говорится, что Япония рассматривает Китай как «наибольший стратегический вызов», Северную Корею как «еще более серьезную угрозу, чем ранее», а Россию как «вызывающую беспокойство с точки зрения обеспечения безопасности» из-за военной операции на Украине.

В начале декабря газета Yomiuri писала, что Япония планирует модернизировать систему ПРО и рассматривает возможность оснастить часть комплексов противоракетной обороны Patriot PAC-3 американскими радарами LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor). За несколько дней до этого Mainichi Shimbun писала, что Япония обдумывает разработку новых ракет, в том числе гиперзвуковых, с радиусом действия от 2 тыс. до 3 тыс. км. На данный момент, отмечала газета, максимальную дальность полета из всех ракет, стоящих на вооружении страны, имеют противокорабельные ракеты Type 12 — чуть более 100 км. Власти хотят увеличить дальность пуска этих ракет до 1 тыс. км.

Читайте на РБК Pro
Компания прячет сотрудника за статусом самозанятого: 10 сигналов для ФНС
Сервисов по релокации все больше, а переехать все сложнее. В чем причина
Где находится идеальное место для релокации ИТ-специалистов
Какие три рекламные стратегии будут выигрышными в 2023 году
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Япония стратегия национальной безопасности
Материалы по теме
Япония поднимала в небо истребители из-за двух российских Ту-95МС
Политика
Nikkei узнала о планах Японии разрешить превентивно взламывать противника
Политика
В Японии не увидели условий для подписания мирного договора с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter