Signature Bank закрыли из-за системных рисков после краха SVB

В США вслед за Silicon Valley Bank закрылся банк-аналог Signature Bank, базировавшийся в Нью-Йорке. Такое решение было принято из-за системных рисков. Все вкладчики банка получат полный доступ к своим вкладам

Вслед за Silicon Valley Bank (SVB) в Соединенных Штатах закрылся банк с аналогичным портфелем акций Signature Bank — регулятор в штате Нью-Йорк принял такое решение из-за системных рисков, говорится в совместном заявлении Министерства финансов США, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов.

Все вкладчики банка, как и в случае с SVB, будут иметь полный доступ к своим вкладам, а налогоплательщик не понесет никаких убытков. Высшее руководство отстранили от должности.

«Любые убытки Фонда страхования вкладов для поддержки незастрахованных вкладчиков будут возмещены путем специальной оценки банков, как того требует закон», — сказано в заявлении.

При этом ведомства подчеркивают, что банковская система США остается устойчивой, во многом благодаря проведенным после финансового кризиса 2008 года реформам. «Эти реформы в сочетании с сегодняшними действиями демонстрируют нашу приверженность принятию необходимых мер для обеспечения сохранности сбережений вкладчиков», — отмечается в публикации.

По данным Департамента финансовых услуг Нью-Йорка, коммерческий Signature Bank имел общие активы на сумму около $110,36 млрд и общие депозиты на сумму примерно $88,59 млрд по состоянию на 31 декабря 2022-го.

Как рассказал Bloomberg знакомый с деятельностью банка источник, решение передать Signature в конкурсное управление стало неожиданностью для ее менеджеров, которые узнали об этом незадолго до публичного объявления. 10 марта банк столкнулся с потоком оттока депозитов, но к 12 марта ситуация стабилизировалась, сказал в частном разговоре собеседник агентства, попросивший не называть его имени.

11 марта обанкротился SVB, у которого начались проблемы после закрытия криптовалютного банка Silvergate, инвестировавший в стартапы. Это вызвало обеспокоенность на рынке и стремительную продажу инвесторами отраслевых акций. Silicon Valley Bank стал крупнейшим разорившимся банком за 15 лет, со времен глобального экономического кризиса 2008 года, писал Bloomberg. По версии The New York Times, это второе по величине банкротство банка в истории США.

За три дня до этого клиенты Silicon Valley Bank резко стали выводить средства со счетов, после чего кредитной организации пришлось принять экстренные меры. Инвесторы также начали избавляться от акций банков-аналогов: кроме Signature Bank, это Western Alliance и First Republic.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что власти рассматривают возможность создания фонда для защиты депозитов в банках, которые могут столкнуться с проблемами после банкротства SVB.

Axios писал, что администрация президента США Джо Байдена должна найти покупателя для обанкротившегося SVB. Минфин и Белый дом также должны устранить любые регулятивные препятствия для немедленного приобретения банка. В противном случае, пишет издание, американскую банковскую систему ожидает кризис.