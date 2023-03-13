Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 80,4 (+0,26) Инвестиции, 10 мар, 16:19 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 75,94 (+0,04) Инвестиции, 10 мар, 16:19
Signature Bank закрыли из-за системных рисков после краха SVB Финансы, 05:00
Регуляторы США пообещали клиентам доступ к вкладам в обанкротившемся SVB Финансы, 04:44
В Роспотребнадзоре объяснили отказ от публикации данных о вакцинации Общество, 04:08
«Навальный» получил «Оскар» как лучший документальный фильм Политика, 03:57
В МВД Белоруссии раскрыли происхождение пытавшихся атаковать А-50 дронов Политика, 03:41
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 ответили пригрозившим утечкой хакерам Технологии и медиа, 03:16
SIPRI зафиксировал сокращение экспорта вооружений из России Политика, 02:46
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
С Байконура запустили ракету «Протон-М» со спутником-ретранслятором «Луч» Технологии и медиа, 02:37
Экс-глава Мюнхенской конференции призвал создать группу по Украине Политика, 02:07
«Оскар — 2023». Онлайн-трансляция церемонии вручения Life, 01:43
Bloomberg сообщил о растущем в ЕС недовольстве правящей коалицией ФРГ Политика, 01:40
Саакашвили заявил, что находится «на грани смерти» Политика, 01:03
В Молдавии заявили о раскрытии «пророссийской агентурной сети» Политика, 00:28
Военные Южной Кореи сообщили о запуске КНДР ракеты с подводной лодки Политика, 00:21
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Финансы ,  
0 

Signature Bank закрыли из-за системных рисков после краха SVB

Нью-йоркский банк Signature Bank закрыли из-за системных рисков после краха SVB
В США вслед за Silicon Valley Bank закрылся банк-аналог Signature Bank, базировавшийся в Нью-Йорке. Такое решение было принято из-за системных рисков. Все вкладчики банка получат полный доступ к своим вкладам

Вслед за Silicon Valley Bank (SVB) в Соединенных Штатах закрылся банк с аналогичным портфелем акций Signature Bank — регулятор в штате Нью-Йорк принял такое решение из-за системных рисков, говорится в совместном заявлении Министерства финансов США, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов.

Все вкладчики банка, как и в случае с SVB, будут иметь полный доступ к своим вкладам, а налогоплательщик не понесет никаких убытков. Высшее руководство отстранили от должности.

«Любые убытки Фонда страхования вкладов для поддержки незастрахованных вкладчиков будут возмещены путем специальной оценки банков, как того требует закон», — сказано в заявлении.

При этом ведомства подчеркивают, что банковская система США остается устойчивой, во многом благодаря проведенным после финансового кризиса 2008 года реформам. «Эти реформы в сочетании с сегодняшними действиями демонстрируют нашу приверженность принятию необходимых мер для обеспечения сохранности сбережений вкладчиков», — отмечается в публикации.

По данным Департамента финансовых услуг Нью-Йорка, коммерческий Signature Bank имел общие активы на сумму около $110,36 млрд и общие депозиты на сумму примерно $88,59 млрд по состоянию на 31 декабря 2022-го.

Как рассказал Bloomberg знакомый с деятельностью банка источник, решение передать Signature в конкурсное управление стало неожиданностью для ее менеджеров, которые узнали об этом незадолго до публичного объявления. 10 марта банк столкнулся с потоком оттока депозитов, но к 12 марта ситуация стабилизировалась, сказал в частном разговоре собеседник агентства, попросивший не называть его имени.

Читайте на РБК Pro
Отказ от мяса, спорт ежедневно: как Шварценеггер сохраняет форму в 75 лет
«И без зуба проживу»: шесть главных мифов об имплантации
«Все зашло слишком далеко»: Брэд Питт — о борьбе с алкоголизмом
Почему замену Booking.com в России пока не нашли

11 марта обанкротился SVB, у которого начались проблемы после закрытия криптовалютного банка Silvergate, инвестировавший в стартапы. Это вызвало обеспокоенность на рынке и стремительную продажу инвесторами отраслевых акций. Silicon Valley Bank стал крупнейшим разорившимся банком за 15 лет, со времен глобального экономического кризиса 2008 года, писал Bloomberg. По версии The New York Times, это второе по величине банкротство банка в истории США.

За три дня до этого клиенты Silicon Valley Bank резко стали выводить средства со счетов, после чего кредитной организации пришлось принять экстренные меры. Инвесторы также начали избавляться от акций банков-аналогов: кроме Signature Bank, это Western Alliance и First Republic.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что власти рассматривают возможность создания фонда для защиты депозитов в банках, которые могут столкнуться с проблемами после банкротства SVB.

Axios писал, что администрация президента США Джо Байдена должна найти покупателя для обанкротившегося SVB. Минфин и Белый дом также должны устранить любые регулятивные препятствия для немедленного приобретения банка. В противном случае, пишет издание, американскую банковскую систему ожидает кризис.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Silicon Valley Bank Минфин США Банкротство
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Регуляторы США пообещали клиентам доступ к вкладам в обанкротившемся SVB
Финансы
Axios предупредил о кризисе банковской системы США
Финансы
Йеллен заявила, что государство не будет спасать обанкротившийся банк SVB
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter