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Путин наградил медалью раненого диверсантами мальчика из Брянской области

Путин наградил медалью спасшего других детей во время налета диверсантов мальчика Федора
Федор Симоненко
Федор Симоненко (Фото: Владимир Горовых / ТАСС)

Десятилетний житель Брянской области Федор Симоненко награжден медалью «За отвагу». Указ президента Владимира Путина о награждении опубликован на официальном портале правовых актов.

Мальчик был представлен к награде за то, что во время обстрела гражданского автомобиля украинскими диверсантами 2 марта вывел двух других маленьких детей и помог им спрятаться. При этом сам Федор получил ранение, после которого был госпитализирован.

В указе говорится, что награда присвоена «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что со стороны Украины в село Любечане Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа, которая обстреляла движущийся автомобиль. В нем в момент обстрела находился Федор.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что в попавшей под обстрел машине ехали трое детей. Водитель автомобиля получил ранение, от которого умер. По его словам, десятилетний мальчик вывел из машины двух других детей, они укрылись в лесу, а затем смогли добраться на попутной машине до больницы.

Федору сделали операцию, сообщал губернатор. Она прошла успешно, врачи извлекли пулю. На следующий день его перевели из палаты реанимации в обычную.

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3 марта председатель СК Александр Бастрыкин поручил наградить Федора ведомственной медалью «Доблесть и отвага» за героизм и самоотверженность.

Теги
Персоны
Брянская область Владимир Путин награждение медаль «За отвагу»

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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