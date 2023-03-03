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Богомаз рассказал о состоянии пострадавшего из-за диверсантов мальчика

Губернатор Богомаз: пострадавший от диверсантов мальчик Федор переведен в обычную палату
Александр Богомаз навещает Фёдора в больнице
Александр Богомаз навещает Фёдора в больнице (Фото: avbogomaz / Telegram)

Десятилетний мальчик Федор, который накануне попал под обстрел диверсантов в Брянской области и помог двум другим детям спрятаться в лесу, переведен из реанимации в палату. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Вчера Федя был в реанимации, сегодня он уже в палате. Держится мужественно, не жалуется, наоборот, даже сам старается приободрить маму», — сообщил Богомаз. Он добавил, что оба старших брата мальчика участвуют в военной операции.

Накануне Богомаз сообщил, что ребенка прооперировали, врачи извлекли пулю, «выпущенную из оружия натовского производства».

Федор находился в «Ниве», которая 2 марта попала под обстрел украинских диверсантов, проникших в Брянскую область. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что десятилетний мальчик вывел из машины двух первоклассниц, они укрылись в лесу, а затем смогли добраться на попутной машине до больницы. Водитель автомобиля был смертельно ранен.

Диверсанты обстреляли автомобиль на территории села Любечане Климовского района. Помимо водителя, как позднее сообщил Богомаз, погиб еще один мужчина. ФСБ вечером 2 марта объявила, что «вылазка украинских националистов пресечена», их выдавили с территории региона, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

Богомаз рассказал о состоянии пострадавшего из-за диверсантов мальчика
Богомаз рассказал о состоянии пострадавшего из-за диверсантов мальчика

Теги
Брянская область Александр Богомаз Дети обстрел диверсанты
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