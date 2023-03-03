Кремль заявил о геройстве мужчины и мальчика во время атаки диверсантов

Героизм мальчика, который помог двум первоклассницам спрятаться в лесу и добраться на попутной машине до ближайшего села, нужно отметить, считает Дмитрий Песков. Также он назвал героем мужчину, который вывез детей из-под обстрела

Фото: Миша Фридман / Getty Images

Мужчина, который увез детей из-под обстрела при нападении диверсантов в Брянской области, показал себя героем, как и десятилетний мальчик Федор, который получил ранение, но помог двум школьницам спрятаться в лесу после обстрела. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы все — и в Кремле, и президент — восхищены геройством и мальчика, и мужчины. Вся страна гордится ими. Разумеется, каким-то образом их геройство будет отмечено», — сказал Песков, отвечая на вопрос, собираются ли в Кремле удостоить мужчину и мальчика государственных наград.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские диверсанты обстреляли автомобиль, из-за чего погиб мужчина и пострадал ребенок. Позднее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил «РИА Новости», что под обстрел попала «Нива», в которой ехали трое детей. По его словам, десятилетний мальчик вывел из машины, которая попала под обстрел, двух других детей, они укрылись в лесу, а затем смогли добраться на попутной машине до больницы. Водитель автомобиля Chevrolet Niva в результате нападения диверсантов получил ранение, от которого умер.

Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн позднее рассказал, что за рулем автомобиля был местный житель Леонид Голованов, который подвозил школьников до Нового Ропска, откуда их должен был забрать школьный автобус. «Истекая кровью, Голованов доехал 6 км до ближайшего села, где и умер. Дети (один мальчик ранен) были спасены этим отважным человеком, который, уверен, заслуживает посмертной награды», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Наградить мальчика, который увел из машины с погибшим водителем двух первоклассниц, предложил губернатор Богомаз. «Он был доставлен в Климовскую районную больницу. Там ему был сделан рентген-снимок, у него между ребер осколок… Мы считаем, что мальчик — герой, мы готовим все документы для награждения его медалью «За отвагу», он проявил отвагу и мужество», — сказал он в эфире «Первого канала» (цитата по «РИА Новости»).