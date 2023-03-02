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Богомаз рассказал об операции пострадавшего в Брянской области мальчика

Брянский губернатор Богомаз: врачи сделали операцию пострадавшему из-за нападения мальчику
Фото: Сергей Булкин / NEWS.RU / ТАСС
Фото: Сергей Булкин / NEWS.RU / ТАСС

Мальчик, пострадавший в результате атаки диверсантов в Брянской области, перенес операцию, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Операция у юного героя, пострадавшего от действий ДРГ, прошла успешно. Врачи извлекли пулю, выпущенную из оружия натовского производства», — отметил он.

1 марта Богомаз сообщил, что со стороны Украины в село Любечане Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Они обстреляли движущийся автомобиль, в котором находился десятилетний мальчик. В результате обстрела погибли два человека — водитель машины и еще один мужчина. Кроме того, беспилотник атаковал село Сушаны.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал нападение на приграничный район Брянской области как теракт. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сообщения о нападении и захвате заложников в Брянской области провокацией.

Богомаз рассказал об операции пострадавшего в Брянской области мальчика
Богомаз рассказал об операции пострадавшего в Брянской области мальчика

Теги
Брянская область Александр Богомаз диверсия обстрел
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