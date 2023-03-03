СК наградил медалью пострадавшего в Брянской области мальчика

Александр Богомаз и 10-летний житель Брянской области Фёдор (Фото: avbogomaz / Telegram)

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наградить десятилетнего мальчика Федора из Брянской области, спасшего двоих детей во время обстрела диверсантов, ведомственной медалью «Доблесть и отвага». Об этом сообщает СК в телеграм-канале.

«Ведомственной медалью «Доблесть и отвага» награжден 10-летний житель Брянской области Федор, который проявил героизм и самоотверженность во время происшествия в Климовском районе Брянской области», — говорится в сообщении.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что со стороны Украины в село Любечане Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Она обстреляла движущийся автомобиль, в котором находился мальчик.

Министр просвещения Сергей Кравцов позже уточнил, что под обстрел попала «Нива», в которой ехали трое детей. По его словам, десятилетний мальчик вывел из машины, которая попала под обстрел, двух других детей, они укрылись в лесу, а затем смогли добраться на попутной машине до больницы. Водитель автомобиля погиб.

2 марта Богомаз сообщил, что Федора прооперировали, врачи извлекли пулю. На следующий день губернатор заявил, что мальчика перевели из реанимации в палату.