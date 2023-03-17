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МИД назвал вбросом заявления о «несостоятельности» решения России по ДСНВ

Рябков: заявления США о несостоятельности приостановки участия России в ДСНВ — вброс
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: МИД РФ / Global Look Press )

Заявления США о «несостоятельности» приостановки Россией участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) — вброс, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

«Рассматриваем подобные вбросы как элемент ведущейся сейчас Вашингтоном политико-пропагандистской кампании, целью которой является принудить Россию к восстановлению режима ДСНВ и сохранению для США возможности по беспрепятственному «просвечиванию» нашего стратегического арсенала», — сказал он в ответ на вопрос газеты «Коммерсантъ».

Если Соединенные Штаты действительно заинтересованы в возобновлении действия договора, они должны отказаться от «пустых фантазий на тему нанесения России «стратегического поражения» и признать безальтернативность учета российских интересов в области безопасности», добавил замминистра.

Возврат к исполнению договора и сотрудничество в области контроля над вооружениями сейчас невозможны, так как Запад ведет против России «тотальную гибридную войну», подчеркнул Рябков.

Договор СНВ-3 подписали президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в 2010 году сроком на десять лет с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011 году и в 2021 году был продлен.

Согласно документу каждая сторона может иметь не более:

  • 1550 готовых к использованию ядерных боеголовок;
  • 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев;
  • 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

Стороны также договорились о проведении взаимных инспекций.

О приостановке Россией участия в ДСНВ 21 февраля объявил президент страны Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он подчеркнул, что Россия приостанавливает участие в договоре, но не выходит из него. Решение президент объяснил тем, что Соединенные Штаты и НАТО требуют выполнять условия ДСНВ, но одновременно стремятся нанести России «стратегическое поражение». Американские власти отклоняют заявки Москвы на инспекции, предусмотренные договором, говорил президент. В МИДе и Минобороны обещали, что Россия продолжит соблюдать ограничения и обмениваться уведомлениями с США о пуске баллистических ракет.

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Президент США Джо Байден назвал решение Путина ошибочным, Госдеп — «безответственным». Ведомство сочло «юридически некорректной» приостановку участия Москвы в договоре и заявило, что российская сторона остается связанной его условиями. Рябков в ответ подчеркнул, что Россия не раз юридически обосновывала свои действия в отношении договора. Москва приостановила участие в нем согласно Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года из-за существенных нарушений со стороны США, утверждал он.

Теги
МИД США СНВ вброс Сергей Рябков
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