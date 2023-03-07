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США призвали Россию к выполнению ДСНВ для начала диалога по его продлению

Госдеп: перед началом диалога по продлению ДСНВ Россия должна начать выполнять его условия
ДСНВ действует до 2026 года, сейчас Россия приостановила участие в нем. Москва указывала, что не может проводить инспекции в США, Вашингтон счел это нарушением условий договора. Без их выполнения нельзя говорить о продлении ДСНВ
Подписание ДСНВ Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году
Подписание ДСНВ Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Прежде, чем Москва и Вашингтон начнут переговоры о продлении действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3), Россия должна вновь начать исполнять его положения, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге, который транслировался на YouTube.

Срок действия нынешнего договора истекает в феврале 2026 года. В феврале текущего президент Владимир Путин объявил о приостановлении участия России в ДСНВ.

«До того, как говорить, что произойдет в 2026 году, и о потенциальном новом договоре, мы бы хотели сфокусироваться на том, чтобы вернуть Москву к его исполнению, что соответствует интересам американцев, россиян и всего мира», — сказал Прайс. Он отметил, что Россия «технически» не выполняла договоренности.

Договор СНВ-3 был подписали президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в 2010 году сроком на десять лет с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011 году, и в 2021-м был продлен.

Согласно документу каждая сторона может иметь не более:

  • 1550 готовых к использованию ядерных боеголовок;
  • не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев;
  • не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

Стороны также договорились о проведении взаимных инспекций.

О приостановлении участия России в ДСНВ Путин объявил 21 февраля в послании Федеральному собранию. Глава государства отметил, что Москва сейчас не может проводить полноценные инспекции в рамках соглашения и что в контексте ситуации на Украине удивительно позволять США посещать российские оборонные объекты.

Президент США Джо Байден назвал решение Путина ошибочным, в Госдепе сочли его «безответственным». Госсекретарь Энтони Блинкен указывал, что Вашингтон готов в любое время обсудить с Москвой ограничение вооружений.

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США призвали Россию к выполнению ДСНВ для начала диалога по его продлению
США призвали Россию к выполнению ДСНВ для начала диалога по его продлению

В конце января The Wall Street Journal со ссылкой на доклад Госдепа писала, что США сочли нарушением ДСНВ отказ в проведении инспекций на российских объектах. Такие проверки были прекращены в августе прошлого года.

В МИД России объясняли, что это была вынужденная мера, поскольку Москва фактически лишились права проводить инспекции в США. Дипломаты указывали, что это связано с закрытием воздушного пространства западных стран для российских самолетов и визовыми проблемами.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
СНВ ядерное оружие Госдепартамент США
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