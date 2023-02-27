Замгоссекретаря США заявила о безответственности России из-за ДСНВ

Бонни Дженкинс (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Решение России приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) было безответственным, заявила заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс, передает Reuters.

«Россия в очередной раз показала миру, что она не является ответственной ядерной державой», — заявила Дженкинс на конференции по разоружению в Женеве.

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