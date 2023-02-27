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Замгоссекретаря США заявила о безответственности России из-за ДСНВ
Замгоссекретаря США Дженкинс назвала безответственной приостановку Россией участия в ДСНВ
Бонни Дженкинс
Решение России приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) было безответственным, заявила заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс, передает Reuters.
«Россия в очередной раз показала миру, что она не является ответственной ядерной державой», — заявила Дженкинс на конференции по разоружению в Женеве.
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