Путин счел пенсионную реформу во Франции более жесткой, чем в России

Фото: Nacho Doce / Reuters

Пенсионная реформа во Франции проводится жестче, чем в России, однако это внутреннее дело страны, заявил российский президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

«То, что делают в других странах, — это их дело. Мы так со стороны смотрим, мы не вмешиваемся в эти процессы», — сказал он.

Вместе с тем глава государства назвал различия в пенсионной реформе во Франции и России. Так, он напомнил, что в России сохранилась разница в пять лет между выходом на пенсию для мужчин и женщин, а также переходный период в десять лет, который «существенным образом снижает нагрузку на граждан».

Самым главным отличием Путин считает сохранение для россиян льготных режимов досрочного выхода на пенсию, отсутствие которого во Франции воспринимается «как избыточно жесткий и несправедливый» подход. «Разные условия труда все-таки требуют разных подходов и с точки зрения выхода на пенсию», — заявил президент.

Пенсионная реформа — одна из главных идей президента Франции Эмманюэля Макрона. Она предполагает в том числе постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году. Также с 2027 года вводится правило, согласно которому для получения полной пенсии необходимо делать страховые взносы, то есть быть официально трудоустроенным, в течение 43 лет. Если такого рабочего стажа нет, то на полную выплату можно претендовать при выходе на пенсию в 67 лет.

16 марта премьер Элизабет Борн, несмотря на продолжающиеся с января протесты, объявила о принятии законопроекта. Оппозиция подала две резолюции о недоверии правительству, но они не набрали нужного количества голосов.

После этого протесты в стране ужесточились. Из-за забастовок и беспорядков во Франции останавливали общественный транспорт и работу НПЗ, закрывались школы. Протестующих обвиняли в нападении на силовиков и поджогах. На акции 18 марта демонстранты сожгли плакат с изображением Макрона.

Сам президент 22 марта заявил, что не рад проводить эту реформу, и выразил сожаление, что французские власти не смогли лучше донести до населения ее необходимость.